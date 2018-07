Ivonne Reyes y Sergio Ayala toman caminos separados Ivonne Reyes. / Instagram La presentadora ha comentado: «Nos llevamos bien pero no hay relación de pareja» EL NORTE Jueves, 12 julio 2018, 11:12

Ivonne Reyes no quiso perderse el desfile de Hannibal Laguna en la MBFWM donde el diseñador presentaba su nueva colección en la que no faltaron los colores pastel, las asimetrías y los estampados, según publica el portal 'Chance'.

Este ha sido el escenario en el que la presentadora ha confirmado su ruptura con el vallisoletano Sergio Ayala: «Nos llevamos bien pero no hay relación de pareja». El intento de reconciliación del que se habló hace unos meses parece que no ha funcionado: «Nos vimos como dos personas adultas y maduras que nos atraemos. Es muy guapo. Él tiene que vivir sus experiencias y yo las mías. Estamos en dos fases totalmente diferentes». En cualquier caso, la venezolana manifiesta que sigue abierta al amor: «El amor lo tengo, pero no llega».

La exmodelo también habló del duro momento por el que está atravesando Terelu Campos: «Terelu es una mujer muy fuerte. Esta mujer va a seguir su vida como siempre» y añade sobre el contacto que ha tenido con la colaboradora de 'Sálvame', últimamente: «Hemos estado hablando por mensajitos. No he querido fastidiarla mucho. Pero bien, está bastante positiva. Recibe cariño y amor. Eso también hace que la gente salga adelante».