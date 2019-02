Ivonne Reyes negocia su participación en 'Supervivientes' Uno de los misterios mejor guardados es la fecha de estreno de la nueva edición del 'reality' EL NORTE Martes, 26 febrero 2019, 11:06

Los primeros nombres para poner rumbo a 'Supervivientes' empiezan a conocerse. Ivonne Reyes podría ser una de las 'celebrities' que estaría negociando su participación, según publica 'Jaleos'. «¡Sabéis más que yo! De momento, no hay nada, pero todos los años me llaman. Imagino que seré un buen fichaje cuando me lo proponen. Ya el año pasado estuve a punto de ir».

Uno de los misterios mejor guardados es la fecha de estreno de la nueva edición de 'Supervivientes'. Según pudo saber 'Fórmula TV', Telecinco tiene pensado lanzar el formato después de Semana Santa, en la segunda quincena del mes de abril.