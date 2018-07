Ivanka Trump cierra su empresa de moda Ivanka Trump. / Efe La hija del presidente de los Estados Unidos no ha podido con el boicot de las grandes cadenas de tiendas EL NORTE Miércoles, 25 julio 2018, 13:32

Ivanka Trump ha decidido poner fin a su faceta como empresaria. De hecho se encuentra en pleno proceso de liquidación de su firma de ropa y accesorios, debido a que sus ventas cayeron en picado tras el nombramiento de su padre como presidente de los Estados Unidos.

Según recoge 'Pig Six', los trabajadores de la firma han sido informados del cierre tanto de la empresa como de las tiendas. La decisión que ha tomado ahora Ivanka parece que no es nueva, la empresaria ha ido madurándola desde que tiendas como Nordstrom, Neiman Marcus, Shoes.com, Gilt o Jet.com decidieron dejar de vender sus productos.

La hija del presidente Trump ha confirmado en un comunicado el cierre en el que asegura que «cuando empezamos con la marca, no podíamos esperar el éxito que hemos obtenido. Tras 17 meses en Washington, no tengo claro que pueda volver a dedicar a la firma, ya que en mi futuro inmediato solo puedo ver mi trabajo en Washington. He tomado esta decisión en beneficio de mis trabajadores y asociados», aclara la joven que no ha querido opinar sobre el boicot que ha sufrido últimamente.

La firma salió al mercado en 2014 y finales de 2017 abría su primer local físico en la torre de Trump ante la ruptura de contratos por parte de las grandes cadenas de tiendas, una medida que no ha servido para reflotar la empresa, según publica 'ABC'.

Ivaka, en su comunicado, ha querido despedirse de sus trabajadores. «Estoy muy agredecida al trabajo de mi equipo, que ha inspirado a tantísimas mujeres. Puede que no continuemos trabajando juntos, pero sé que triunfarán en el siguiente capítulo de sus vidas».