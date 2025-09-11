El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle.

Isabelle Ladera, hundida, al filtrarse un vídeo íntimo suyo con Beéle

La influencer y modelo venezolana reconoce que está «profundamente devastada» y anuncia medidas legales

El Norte

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:15

La modelo venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle han sido objeto de algún tipo de chantaje o venganza. Según palabras de Ladera en un comunicado difundido en las redes sociales, «estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido».

Ladera tiene claro quién es el culpable: su expareja -aunque ahora se especula con una posible reconciliación-. «Ese vídeo solo estaba en manos de dos personas: la otra persona (Beéle) y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme».

«Hoy al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra dignidad y ha causado inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia», añade.

La modelo avanza que recurrirá a la vía legal: «Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  5. 5 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  6. 6

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  7. 7

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  8. 8 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  9. 9

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  10. 10

    El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Isabelle Ladera, hundida, al filtrarse un vídeo íntimo suyo con Beéle

Isabelle Ladera, hundida, al filtrarse un vídeo íntimo suyo con Beéle