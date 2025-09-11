Isabelle Ladera, hundida, al filtrarse un vídeo íntimo suyo con Beéle La influencer y modelo venezolana reconoce que está «profundamente devastada» y anuncia medidas legales

El Norte Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:15 Comenta Compartir

La modelo venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle han sido objeto de algún tipo de chantaje o venganza. Según palabras de Ladera en un comunicado difundido en las redes sociales, «estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido».

Ladera tiene claro quién es el culpable: su expareja -aunque ahora se especula con una posible reconciliación-. «Ese vídeo solo estaba en manos de dos personas: la otra persona (Beéle) y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme».

«Hoy al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra dignidad y ha causado inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia», añade.

La modelo avanza que recurrirá a la vía legal: «Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos».