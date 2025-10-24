Isabel Preysler habla de la mala relación entre Julio Iglesias y su hijo Enrique Ha acudido a 'El Hormiguero', donde colabora su hija Tamara, para promocionar sus memorias

Isabel Preysler está contando su «verdadera historia» en sus memorias, desde su ruptura con Vargas Llosa a la mala relación de Enrique Iglesias con su padre, Julio Iglesias. Así lo reiteró este jueves en 'El Hormiguero', donde acudió a presentar su libro y, ante la atenta mirada de Tamara Falcó, habló de lo orgullosa que está de sus hijos.

«Chábeli es maravillosa. Yo destacaría la bondad de Chábeli. También es listísima y muy intuitiva. Y muy graciosa, siempre se está riendo, muy alegre», halagó la 'Reina de Corazones'. «Es la perfecta madre de familia y cuidadora de todos nosotros, de toda la familia».

De Julio José Iglesias recordó que su embarazo fue complicado, pero su exsuegro, Julio Iglesias Puga, fue quien ayudó a que todo fuera bien: «Él salvó la situación y salvó la vida de mi hijo». Pero también habló de Enrique Iglesias, el cual componía música desde los 13 años, pero no lo contó a sus padres hasta años después. «Nos enteramos los dos a la vez y yo me llevé un disgusto porque pensé 'ahora va a dejar la universidad», rememoró la celebrity.

«Y Julio, lo que más le molestó era que no nos lo contara desde un principio. Y después vinieron más complicaciones», apuntó la socialite, que aseguró que habla mucho con Enrique Iglesias y le dijo «que estaba dolido con su padre». Aun así, no quiso revelarlo en el programa de Pablo Motos y le invitó a volverlo a traer a plató para preguntarle: «Yo prefiero que esto sea una cosa entre mi hijo y yo».

En ese momento, el presentador preguntó sobre si Julio Iglesias se comportó bien con su hijo e Isabel Preysler fue tajante: «No, no como debería».

Por último, habló de Tamara Falcó, que veía la entrevista desde fuera de cámaras, y afirmó que está «orgullosísima de ella», pero no se lo dice porque no es «una de esas personas que alaban fácilmente».

Uno de los capítulos más jugosos ha sido el dedicado al escritor y premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosas, su última pareja conocida, el que mantuvo una relación de ocho años, de 2015 a 2022.

Isabel Preysler comparte en su biografía la carta con la que rompió con Vargas Llosa: «Eres un maleducado, mi casa no es un hotel»

«Tamara también es maravillosa. Si no existiese, habría que inventarla. Está tan llena de vida. Y después, te sorprende porque tiene su lado serio, ella ve las cosas muy claras, te soluciona las cosas muy bien», elogió la entrevistada.

Además, sostuvo que entendió que la marquesa de Griñón perdonara a Íñigo Onieva tras su infidelidad, ya que se lo explicó: «Y yo he llegado a querer a Íñigo muchísimo a través de Tamara, y ahora le quiero como un hijo más».

«Ella da mucha importancia al perdón. Tamara quiso inculcarme a mí el perdón, que yo aprendiese a perdonar», relató la celebrity, que apuntó que antes era «muy rencorosa».