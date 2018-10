Isaac intenta proteger a Elsa y pasan juntos la noche El viernes 26 de octubre, a las 17:30 horas, en Antena 3, podremos ver un capítulo de 'El secreto de Puente Viejo' EL NORTE Jueves, 25 octubre 2018, 17:00

Isaac llega a la choza donde Elsa espera a que arrecie la tormenta; supo que podría estar en peligro y ha venido a ayudarla. Esta noche la pasarán juntos, pero mañana tendrán que separarse. Isaac vuelve a casa y, por primera vez, miente a su mujer; no dice nada de su encuentro con Elsa. La chica también miente al regresar al hotel y tampoco dice que ha pasado la noche con Isaac.

Antolina está enfada y no entiende por qué su marido está contento; tienen entonces una agria discusión. Ante la presión de Consuelo, Elsa confiesa que pasó la noche con Isaac: algún día estarán juntos.

Gonzalo acepta la propuesta de Fernando: se irá esa misma noche, ya encontrará una mujer mejor que María. El Mesía le obliga a marchar sin despedirse de nadie. Así, es Fernando el que informa oficialmente de su marcha.

A Severo no le cuadra la actitud de su esposa respecto a Anacleto; no entiende que no le importe firmar su trabajo. El Santacruz está preguntando a Adela sobre una posible relación entre su mujer y el supuesto escritor cuando ésta se desmaya de forma repentina. Aunque Adela intenta restar importancia a su desmayo, Carmelo se la lleva al hospital.

Julieta se reúne con los laguneros: lo único que les pide es que la escuchen.

Cuando Tiburcio va a salir en busca de Dolores, y esta regresa: por fin se encuentran. Gonzalo trae noticias: ¡por fin le han echado el guante a Fernando!: Ha dado un paso en falso.