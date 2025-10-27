Isaac Hempstead, Brand Stark en 'Juego de Tronos', anuncia su matrimonio El actor que se hizo popular por su participación en la mítica serie ha recibido la felicitación de numerosos compañeros de profesión

El Norte Lunes, 27 de octubre 2025, 17:16 Comenta Compartir

El actor británico Isaac Hempstead-Wright, que se hizo popular por interpretar a Bran Stark en la famosa serie de televisión 'Juego de Tronos', ha anunciado su matrimonio en las redes sociales. A sus 26 años, se ha dado el 'sí, quiero' en una ceremonia privada, de la que ha compartido unas instantáneas en su cuenta de Instagram: «La mejor persona que he conocido, el mejor día de mi vida, los mejores amigos y familia que jamás podríamos pedir. Qué día, qué vida - Te amo», compartía el actor.

Tras compartir las imágenes del feliz día, no se han hecho esperar las felicitaciones por parte de sus seguidores y de sus colegas de profesión, entre ellos sus antiguos compañeros de la exitosa serie que le catapultó a la fama mundial.

Lena Heady, Cersei Lannister, envió sus felicitaciones a la pareja: «Felicidades bellezas», mientras que Sophie Turner, quien daba vida a Sansa Stark, también felicitó al actor: «Felicidades, Isaac». Otros actores del reparto, como John Bradley, quien interpretaba a Samwell Tarly, o Gwendoline Christie, Brienne de Tarth en la serie, compartieron mensajes de felicitación para el actor.

Fama mundial en 2011

Nacido en Inglaterra en 1999, el joven actor dio el salto a la fama mundial en 2011 tras interpretar a Bran Stark en la serie de HBO 'Juego de tronos'. Ese mismo año, debutó en el thriller de terror 'La maldición de Rookford', protagonizado por Rebecca Hall.

Tras el final de la serie, el actor decidió tomarse un tiempo para centrarse en sus estudios. Se matriculó en Neurociencia en el University College London, aunque posteriormente regresó a la interpretación compaginando ambas facetas durante un tiempo. En los últimos años ha mantenido un perfil más discreto, eligiendo proyectos puntuales.