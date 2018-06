Isaac está desesperado e Irene, impresionada El martes 19 de junio, a las 17:30 horas, en Antena 3, nuevo episodio de la serie 'El secreto de Puente Viejo' EL NORTE Lunes, 18 junio 2018, 14:03

Antolina improvisa bien diciendo que está quemando unos trapos con chinches y consigue que Marcela no sospeche nada. A la par, Isaac entrega el trabajo y se entera de que no tienen pistas sobre la identidad del asesinado: nadie en el pueblo los relaciona con el crimen. Pero Isaac está desesperado: los remordimientos no le dejan vivir.

Isaac ve en el periódico la publicación de la noticia de la muerte del joven Jesús con su foto, se pide ayuda para identificarlo. Horror, Isaac piensa que esta noticia será su perdición.

Irene está impresionada y sorprendida por los anónimos, pero Adela le pide que no diga nada.

Mauricio no ha encontrado ningún indicio que apunte a que Prudencio tuvo algo que ver con la desaparición de Saúl. Julieta vuelve agotada tras buscar a Saúl toda la noche. Está desolada, pero al menos ahora le consta que todos se están volcando en la búsqueda. Raimundo viene a ver a sus nietos porque tiene noticias de Alfonso y Emilia.