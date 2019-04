Irene Villa vuelve a pasar por quirófano Ha sido operada en Suecia por la rotura del tornillo del fémur y tendrá que ser de nuevo intervenida por algunas complicaciones EL NORTE Jueves, 25 abril 2019, 09:32

Irene Villa ha anunciado, a través de sus redes sociales, que ha tenido que ser intervenida tras un viaje a Tailandia. Un día antes de partir al destino, tal y como ella misma explicó, se le rompió el tornillo del fémur y tuvo que viajar al país «a la pata coja».

«El tornillo del fémur, después casi 7 benditos años sin dar problemas, se rompió precisamente el día antes de cumplir este gran sueño de conocer ese apasionante país asiático. ¿Que eso me iba a parar? ¡¡Ni en broma!!», escribe en su cuenta de Instagram.

Después de disfrutar del viaje que tenía planeado, acompañada por unas muletas, puso rumbo a Gotemburgo, ciudad sueca a la que acude siempre que tiene problemas con los tornillos. A través de su perfil en esta red social ha ido actualizando su estado: ha pasado por quirófano pero parece que el problema era más difícil de resolver de lo que pensaba en un principio.

De esta forma, mañana tendrá que ser operada de nuevo: «Todo lo malo que podía pasar... pasó. Estaba también el tornillo externo roto y fusionado con el interno. Intentaron despegarlo por todos los medios, de ahí el gran dolor que siento, pero no salió todo. Tienen que volver a operarme mañana por la tarde y no me garantizan ni si quiera que podré andar el viernes», cuenta a través de las historias de Instagram.