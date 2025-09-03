Irene Rosales zanja cualquier posibilidad de reconciliación con Kiko Rivera La ex del Dj ha vuelto a reiterar que la decisión que han tomado no ha estado motivada por terceras personas

Irene Rosales, tras el anuncio de su separación de Kiko Rivera, ha querido responder tanto a los rumores de que podría haber terceras personas en su decisión de romper su matrimonio -según el programa 'Fiesta' estaría «ilusionadísima» y se apunta a que sería con su monitor de gimnasio, en el que se habría apoyado en los últimos tiempos-, como a las especulaciones de que su ruptura no sería cordial y el detonante habría sido que el Dj le habría ocultado ingresos de varios bolos a su mujer, que habría facturado a sus espaldas.

En primer lugar ha querido dejar claro que, después de que uno de los mejores amigos de Kiko, Albert Novo, dejase la puerta abierta a una hipotética reconciliación en declaraciones a 'TardeAR', no hay ni habrá una segunda oportunidad en su matrimonio a pesar de que el cantante haya vuelto este martes al domicilio familiar para ver a sus hijas Ana y Carlota: «Que ya lo hemos dicho, vamos a tener una relación totalmente normal».

«Es que no hay nada malo y me gustaría decir que no hay ningún tipo de problema, y que se dejen de inventar cosas económicas y demás porque es totalmente falso. Que dejen de nombrar a terceras personas porque son terceras personas que no tienen nada que ver y ya está», ha añadido rotunda, asegurando que ni su monitor de gimnasio ni el representante de Kiko, Fran, han influido en su separación. «Totalmente falso», ha sentenciado.

Mala relación con Isabel Pantoja

Respecto a Isabel Pantoja, y las informaciones que insisten en que ahora podría tener un acercamiento con su hijo una vez que ha roto con Irene, con la que tenía muy mala relación y a la que se referiría como «un lobo con piel de cordero», la influencer ha afirmado que «yo no tengo nada qué decir ni hablar nada». «Es un matrimonio que se ha separado y es una cosa de él y mía, y fin. Y que lo vamos a hacer lo mejor posible por nuestras hijas, ¿vale?», ha añadido con firmeza.

«Todo lo que se están inventando, ¡por Dios! Qué no, que esto es un matrimonio que se ha dejado y ya está. Se ha separado y fin», ha concluido, dejando en el aire si ya han firmado el divorcio.