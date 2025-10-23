El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Irene Rosales, en una imagen de archivo. EFE

Irene Rosales niega infidelidades y defiende a su novio Guillermo

La nueva pareja de la ex de Kiko Rivera, en el punto de mira por su supuesta doble vida

El Norte

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:39

Irene Rosales ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista Semana, adelantada en televisión por Jorge Borrajo en 'El tiempo justo'. La sevillana ha querido zanjar los rumores que la señalaban como infiel : «Nunca le he sido infiel a Kiko Rivera», afirma tajante. Según explica, su matrimonio se rompió por un desgaste emocional y una dinámica en la que, como ella misma reconoce, «fui más madre que esposa».

La excolaboradora televisiva insiste en que su separación fue una decisión conjunta, sin terceras personas de por medio. «Lo que ha habido ha sido un enfriamiento mutuo que nos llevó a una rutina y a una monotonía en la que ya no éramos felices», explica. También revela que dejaron de dormir juntos cuando se lo contaron a sus hijas, Ana y Carlota, y que desde entonces ambos han seguido caminos separados.

Irene asegura que esta nueva etapa es «de construcción, no de revancha». Aunque en un principio negó que hubiera algo más que amistad, hoy reconoce que su vínculo ha evolucionado. «Ha sido un proceso de darme permiso para mí misma», confiesa. Irene no se esconde. En declaraciones a Semana, afirma: «Guillermo y yo solo somos dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo».

En medio de esta nueva etapa, han surgido rumores sobre una supuesta doble vida amorosa de Guillermo, incluyendo versiones que lo vinculan con otras mujeres e incluso con un matrimonio paralelo. Irene, sin embargo, ha salido en su defensa: «No estoy siendo engañada y Guillermo no ha hecho nada malo», ha dicho a través de Luis Rollán en 'Fiesta'. Además, 'Lecturas' ha publicado imágenes exclusivas de la pareja durante la mudanza de Guillermo a una casa cercana a la de Irene, en Castilleja de la Cuesta. Las hijas de Irene ya conocen a su nueva pareja, y él ha sido presentado también a su familia durante la celebración del cumpleaños de su hermana, un evento que la sevillana compartió en redes con un mensaje revelador: «Es bonito sanar, es bonito cuidarse, es bonito volver a brillar».

