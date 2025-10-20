Irene Rosales habla de la 'doble vida' de su novio Guillermo La colaboradora de televisión Amor Romeira ha asegurado que el andaluz habría solapado tres relaciones, afirmando que cuando ya estaba con la ex de Kiko seguía con una chica llamada Marta

Irene Rosales está feliz, mes y medio después de anunciar su separación de Kiko Rivera y ya ha decidido dejar de ocultar su incipiente historia de amor con Guillermo, un atractivo empresario sevillano, con el que esta semana protagoniza las portadas de las revistas 'Semana' y 'Lecturas'.

Mientras la exnuera de Isabel Pantoja afianza a pasos agigantados su nueva relación dejándose ver ante las cámaras con su chico, e incluso lo ha introducido ya en su círculo asistiendo con él a la fiesta del cumpleaños de su hermana Teresa, las informaciones no cesan sobre cuándo surgió su romance, y sobre la «doble« (e incluso triple) vida amorosa del joven, que en un principio habría compaginado a la influencer con dos mujeres más.

Tal y como han revelado en 'Fiesta', Guillemo e Irene tendrían contacto desde marzo, aunque se desconoce cuando iniciaron su relación, y Amor Romeira ha asegurado que el andaluz habría solapado tres relaciones, afirmando que cuando ya estaba con la ex de Kiko seguía con una chica llamada Marta, a la que habría escrito para volver con ella cuando la excuñada de Isa Pantoja viajó a Madrid para participar en 'Bailando con las estrellas'. Además, y aunque se ha dicho que se habría separado recientemente, según la exgran hermana seguiría casado.

«Guillermo ha solapado no solo dos relaciones, sino tres relaciones. Cuando una se creía la protagonista, aparecía otra. Cuando la otra se sentía protagonista, aparecía Irene», ha contado la colaboradora. Una información que ha hecho reaccionar a Luis Rollán, íntimo amigo de Kiko e Irene, que ha apuntado que «Irene no está siendo engañada y Guillermo no ha hecho nada malo».

Por su parte, Raquel Bollo ha desvelado que Guillermo e Irene empezaron en agosto; con Marta estuvo en julio y hasta mediados de agosto, y habría sido sollo un rollo. Y que además también mantuvo una relación con otra chica llamada Vane.