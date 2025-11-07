El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iren Rosales. Europa Press

Irene Rosales da todo su apoyo a Kiko Rivera en su entrevista en televisión

El hijo de Isabel Pantoja, tras tres años de silencio, acudirá este viernes al programa de Telecinco 'De Viernes!'

El Norte

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:44

Comenta

En menos de 48 horas Kiko Rivera ha reaparecido en televisión para ofrecer una entrevista tras más de tres años de silencio. El dj abordará por primera vez públicamente su separación con Irene Rosales y también el distanciamiento que tiene con su madre y su hermana.

Primero fue Irene la que habló con Sonsoles Ónega y ahora será Kiko quien de su versión en '¡De viernes!', pero la influencer no está preocupada por lo que su exmarido pueda contar. Tanto es así que ha afirmado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva que «no me molesta» que se siente a hablar, «todo lo contrario».

Además, ha asegurado que «ojalá le salgan muchos más proyectos televisivos y obviamente de música, que estoy segura que sí», demostrando así que su apoyo sigue siendo incondicional a pesar de haber tomado caminos diferentes.

La ex mujer del dj ha insistido en que no le preocupa que Kiko vuelva a estar en el foco mediático porque «lleva siendo foco mediático desde el día que nació» y ha dejado claro que «sé con la persona que he estado y no se puede evitar».

Por último, también ha confirmado que lo que mucha gente ha comentado a raíz de ver la promoción de su entrevista: ha cambiado positivamente en todos los aspectos. Irene ha asegurado que también ve esa madurez en él: «Sí».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  3. 3 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  4. 4 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  5. 5 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  6. 6

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  7. 7

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  8. 8 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  9. 9 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  10. 10 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Irene Rosales da todo su apoyo a Kiko Rivera en su entrevista en televisión

Irene Rosales da todo su apoyo a Kiko Rivera en su entrevista en televisión