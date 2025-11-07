Irene Rosales da todo su apoyo a Kiko Rivera en su entrevista en televisión El hijo de Isabel Pantoja, tras tres años de silencio, acudirá este viernes al programa de Telecinco 'De Viernes!'

El Norte Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:44

En menos de 48 horas Kiko Rivera ha reaparecido en televisión para ofrecer una entrevista tras más de tres años de silencio. El dj abordará por primera vez públicamente su separación con Irene Rosales y también el distanciamiento que tiene con su madre y su hermana.

Primero fue Irene la que habló con Sonsoles Ónega y ahora será Kiko quien de su versión en '¡De viernes!', pero la influencer no está preocupada por lo que su exmarido pueda contar. Tanto es así que ha afirmado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva que «no me molesta» que se siente a hablar, «todo lo contrario».

Además, ha asegurado que «ojalá le salgan muchos más proyectos televisivos y obviamente de música, que estoy segura que sí», demostrando así que su apoyo sigue siendo incondicional a pesar de haber tomado caminos diferentes.

La ex mujer del dj ha insistido en que no le preocupa que Kiko vuelva a estar en el foco mediático porque «lleva siendo foco mediático desde el día que nació» y ha dejado claro que «sé con la persona que he estado y no se puede evitar».

Por último, también ha confirmado que lo que mucha gente ha comentado a raíz de ver la promoción de su entrevista: ha cambiado positivamente en todos los aspectos. Irene ha asegurado que también ve esa madurez en él: «Sí».