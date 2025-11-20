El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tamara Falcó junto a su marido, Íñigo Onieva. Europa Press

Íñigo Onieva felicita a Tamara Falcó por su 44 cumpleaños

El empresario ha rescatado de su álbum personal tres fotograías de su mujer con las que ha querido ilustrar un día tan especial

El Norte

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

Tamara Falcó cumple 44 años, en una de las etapas más felices de su vida, junto a su marido, Íñigo Onieva, que se ha convertido en su mejor compañero de vida.

A pesar de las muchas idas y venidas que protagonizaron en el pasado y las duras críticas que la propia Tamara ha sufrido por creer en su matrimonio, la pareja ha sabido demostrar que forman el tándem perfecto en su día a día donde los vemos de lo más compenetrados. Sin poder esperar, Íñigo ha recurrido a las redes sociales para ser uno de los primeros en felicitar a su mujer también públicamente. En esta ocasión el empresario ha rescatado de su álbum personal tres fotograías de su mujer con las que ha querido ilustrar un día tan especial para ella.

«Happy Birthday love», ha escrito Onieva junto a una primera fotografía de su mujer en un restaurante en el que aparece luciendo la mejor de sus sonrisas. Agradecido por el gran apoyo que le ha prestado Tamara en sus últimos retos deportivos, Íñigo ha recuperado una segunda fotografía en la que ha escrito «My Ironwoman, My Ironmate». Finalmente, el empresario rescataba una fotografía de la infancia de la hija de Isabel Preysler en la que se le ve con un perrito en sus manos. «Y que cumplas muchos más», ha escrito acompañando a la felicitación de cumpleaños.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  3. 3

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  4. 4 Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo
  5. 5 Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes
  6. 6 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  7. 7

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  8. 8

    Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija
  9. 9

    Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid
  10. 10

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Íñigo Onieva felicita a Tamara Falcó por su 44 cumpleaños

Íñigo Onieva felicita a Tamara Falcó por su 44 cumpleaños