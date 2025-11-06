Muere la influencer Barbara Jankavski, la 'Barbie humana' Su cuerpo sin vida fue encontrado únicamente en ropa interior, con una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda

La influencer brasileña Bárbara Jankavski, conocida en las redes sociales como 'Barbie humana', ha fallecido a los 31 años el pasado 2 de noviembre. La joven acumulaba más de 55.000 seguidores en Instagram, donde mostraba todas las operaciones estéticas a las que se ha ido sometiendo para modificar su imagen y parecerse cada vez más a la conocida muñeca.

Las circunstancias de su muerte salieron a la luz a partir de un testimonio recogido por la CNN de Brasil, del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto. El hombre, de 51 años, habría contratado a la influencer para unos «servicios sexuales» la noche en la que murió. Durante ese encuentro ambos consumieron sustancias ilícitas. Como ha relatado el testigo, cuando se quedó dormida, notó que no se movía, lo que le preocupó y tras no poder despertarla decidió llamar a Emergencias. Intentó reanimarla durante nueve minutos exactos antes de la llegada del equipo de médicos que acudieron hasta el domicilio. Tras un tiempo reanimando a la joven, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida y acabaron confirmando su fallecimiento.

La Policía Militar de São Paulo, ha abierto una investigación ya que la 'Barbie humana' fue encontrada únicamente en ropa interior, con una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda. Signos en su cuerpo que influyeron en considerar su muerte como «sospechosa». Las autoridades ordenaron directamente la realización de una necropsia y pruebas toxicológicas para poder descartar o confirmar la implicación de terceros o probar si verdaderamente el consumo de sustancias podría haber sido lo que causó su muerte.

Un amigo de la fallecida confesó que la lesión del ojo se trataba de una caída que sufrió previamente a su muerte.

