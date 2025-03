La Infanta Sofía tiene unos planes de futuro y entre ellos no están recibir formación militar La hija de los Reyes Felipe y Letizia no quiere seguir los pasos de la Princesa Leonor en este aspecto. Ella desea estudiar en una universidad en el extranjero

El Norte Martes, 18 de marzo 2025, 13:23 Comenta Compartir

Aunque, parecía que la Infanta Sofía iba a seguir los pasos de su hermana mayor al estudiar el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, no es del todo así, ya que la hija menor de los Reyes Felipe y Letizia no recibira formación militar. Como señala Monarquía Confidencial, Don Felipe y Doña Letizia hablaron con su hija durante las pasadas vacaciones de Navidad y la Infanta Sofía dejó claro que no deseaba recibir formación castrense.

En su caso, no va a ser Capitana General de los Tres Ejércitos, como la Princesa de Asturias, y por tanto no debe pasar por el Ejército si no lo desea. En ese sentido, los Reyes dieron libertad a su hija para escoger si seguía el ejemplo de su hermana mayor en este sentido, y ha declinado hacerlo.

Los Reyes aceptaron su decisión y no pusieron inconveniente alguno porque la Infanta Sofía podía decidir libremente y su negativa no suponía problema alguno. De este modo, al conocer lo que la Infanta Sofía no quería hacer, se pusieron a trabajar en lo que sí quería hacer. Por ello, han estudiado junto a su hija un plan académico en el extranjero, con Reino Unido y Estados Unidos como opciones prioritarias.

Temas

Sofía de Borbón Ortiz