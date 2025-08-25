Inesperado mensaje de Kate Middleton, en mitad de sus vacaciones de verano La Princesa de Gales les deseo «a las Rosas Rojas lo mejor en el inicio de su actuación en la Copa Mundial de Rugby Femenina»

Kate Middleton interrumpe sus vacaciones de verano para enviar un mensaje inesperado, en las redes sociales, firmado con «C». La Princesa de Gales, de 43 años, anviaba sus mejores deseos a la selección femenina de rugby de Inglaterra antes del comienzo de la Copa Mundial Femenina de Rugby. «Les deseo a las Rosas Rojas lo mejor en el inicio de su actuación en la Copa Mundial de Rugby Femenina esta noche. ¡Espero animarlas y ver cómo el equipo está a la altura del reto en casa!», escribió Kate Middleton al tiempo que compartía una imagen del equipo.

Fanática del rugby

Firmó el mensaje como «C», la abreviatura de su nombre, Catherine. Tanto el Príncipe Guillermo como su esposa usan las iniciales de sus nombres como abreviatura para indicar que los mensajes online que emiten provienen directamente de ellos.

La Princesa de Gales es la patrona de la Rugby Football Union y la Rugby Football League, y su mensaje sirvió como un apoyo significativo a las chicas en el inicio del torneo, mostrando su compromiso con un deporte que ama y con la selección femenina de sus país.

Kate Middleton ha sido una fanática del rugby desde la infancia. Su hermana Pippa lo confirmó en un ensayo de 2014 para 'Vanity Fair': «El rugby era muy importante para nuestra familia, y lo más importante eran los partidos internacionales, que solían jugarse los sábados por la tarde y eran eventos tan sociales como deportivos», dijo. «Planeábamos nuestros fines de semana en torno a los partidos importantes, un refrigerio rápido en el entretiempo o un almuerzo sobre nuestras piernas, normalmente un pastel de pollo o algo igual de reconfortante e inglés».

Su última aparición pública

Su aparición pública más reciente fue durante un fin de semana deportivo en Wimbledon los días 12 y 13 de julio, donde continuó la tradición asistiendo a la final como patrocinadora del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

