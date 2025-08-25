El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kate Middleton, en una imagen de archivo. EFE

Inesperado mensaje de Kate Middleton, en mitad de sus vacaciones de verano

La Princesa de Gales les deseo «a las Rosas Rojas lo mejor en el inicio de su actuación en la Copa Mundial de Rugby Femenina»

El Norte

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:19

Kate Middleton interrumpe sus vacaciones de verano para enviar un mensaje inesperado, en las redes sociales, firmado con «C». La Princesa de Gales, de 43 años, anviaba sus mejores deseos a la selección femenina de rugby de Inglaterra antes del comienzo de la Copa Mundial Femenina de Rugby. «Les deseo a las Rosas Rojas lo mejor en el inicio de su actuación en la Copa Mundial de Rugby Femenina esta noche. ¡Espero animarlas y ver cómo el equipo está a la altura del reto en casa!», escribió Kate Middleton al tiempo que compartía una imagen del equipo.

Fanática del rugby

Firmó el mensaje como «C», la abreviatura de su nombre, Catherine. Tanto el Príncipe Guillermo como su esposa usan las iniciales de sus nombres como abreviatura para indicar que los mensajes online que emiten provienen directamente de ellos.

La Princesa de Gales es la patrona de la Rugby Football Union y la Rugby Football League, y su mensaje sirvió como un apoyo significativo a las chicas en el inicio del torneo, mostrando su compromiso con un deporte que ama y con la selección femenina de sus país.

Kate Middleton ha sido una fanática del rugby desde la infancia. Su hermana Pippa lo confirmó en un ensayo de 2014 para 'Vanity Fair': «El rugby era muy importante para nuestra familia, y lo más importante eran los partidos internacionales, que solían jugarse los sábados por la tarde y eran eventos tan sociales como deportivos», dijo. «Planeábamos nuestros fines de semana en torno a los partidos importantes, un refrigerio rápido en el entretiempo o un almuerzo sobre nuestras piernas, normalmente un pastel de pollo o algo igual de reconfortante e inglés».

Su última aparición pública

Su aparición pública más reciente fue durante un fin de semana deportivo en Wimbledon los días 12 y 13 de julio, donde continuó la tradición asistiendo a la final como patrocinadora del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  5. 5 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  6. 6 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  7. 7 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  8. 8 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  9. 9

    Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia
  10. 10

    La ampliación del Hotel Colón Plaza se materializa con el vaciado del inmueble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Inesperado mensaje de Kate Middleton, en mitad de sus vacaciones de verano

Inesperado mensaje de Kate Middleton, en mitad de sus vacaciones de verano