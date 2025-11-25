Iñaki Urdangarin concede su primera entrevista tras salir de la cárcel El ex de la Infanta Cristina será el encargado de inaugurar 'Pla Seqüència', el nuevo formato de La 2 Cat presentado por Jordi Basté

Iñaki Urdangarin, después de años de silencio, ha aceptado conceder su primera entrevista televisiva desde que abandonó la cárcel. Lo hará en 'Pla Seqüència', el nuevo programa que estrenará La 2 Cat y que tiene a Jordi Basté como anfitrión. En el vídeo de la grabación del programa, Iñaki aparece sentado en el coche junto al presentador, que le pregunta cuánto tiempo lleva sin hacer una entrevista «de este tipo». La respuesta del exdeportista no deja espacio para interpretaciones: «Sinceramente, no lo sé. Del 'Iñaki persona', más allá del deporte y todo eso, creo que es la primera, Jordi». Un gesto que él mismo acompaña con una advertencia medio en broma, medio en serio: «Y es contigo, así que tienes que hacerlo bien».

El programa, que se graba en un único plano secuencia y sin cortes durante 55 minutos, está diseñado para que el invitado se muestre sin artificios. Desde que recuperó la libertad plena en abril de 2024, el exduque de Palma ha tratado de mantener un perfil bajo, centrado primero en un bufete de abogados en Vitoria y después en su proyecto personal de coaching, Bevolutive, con el que intenta abrirse espacio en el ámbito deportivo y empresarial.

Tras su separación de la infanta Cristina, inicio de su relación con Ainhoa Armentia, el exyerno de Juan Carlos I reordenó su día a día entre Vitoria y Barcelona, lejos de los escenarios públicos que durante años lo acompañaron.

El contenido del programa se mantiene bajo llave, pero los temas que podrían aparecer son evidentes. Su paso por prisión, el impacto que tuvo en su familia, el proceso de reintegración, su nueva relación, su cambio profesional y la presión mediática que lo acompañó durante más de una década. Todo ello en un contexto especialmente delicado para la Familia Real, con la reciente publicación en Francia de las memorias de Juan Carlos I