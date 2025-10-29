Imanol Arias, ilusionado con su nueva novia, una abogada argentina

Joaquina Dueñas Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:13 Comenta Compartir

En los últimos años, Imanol Arias ha encabezado titulares a cuenta del caso Nummaria, una investigación por una presunta trama de evasión fiscal que se saldó con la condena a 80 años de prisión al asesor Fernando Peña; la absolución de Ana Duato; y la pena de dos años y dos meses, previo acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, para el actor. Un mal trago que ya ha dejado atrás de la mano de su nueva pareja, Nélida Inés Grajales, una abogada argentina a la que conoció el año pasado.

Imanol y Nelita, así la llaman cariñosamente sus amigos, se encontraron en Argentina, cuando el intérprete estaba de gira con 'Mejor no decirlo', y fue entonces cuando saltó la chispa. «Una historia de amor preciosa», ha dicho sobre la pareja Luis Pliego, director de 'Lecturas', la revista que ha sacado a la luz este romance.

En sus páginas puede comprobarse cómo la pareja comparte su día a día en Madrid. Salen a pasear con el perro por el barrio, toman el aperitivo, acuden a hacer las compras a un supermercado y van juntos al teatro Bellas Artes de la capital, donde Imanol sigue con su obra 'Mejor no decirlo' junto a María Barranco.

Nélida es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de la Plata y su carrera ha estado ligada a la política de su país. Comenzó como administrativa en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Años después, fue asesora en el Senado entre 2013 y 2021. También ha ejercido como gestora de recursos humanos en un hotel de Mar de Plata. «El perfil de esta chica es muy afín a Imanol, siempre concienciado y con ciertos valores», ha precisado Pliego en el programa 'El tiempo Justo'.

A sus 69 años, el protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' ha vivido grandes historias de amor. Tres veces se ha casado y otras tantas se ha divorciado. Su primera pareja conocida fue la también actriz Socorro Anadón con quien estuvo casado tres años, entre 1980 y 1983. Su segundo matrimonio fue con Pastora Vega, con quien tuvo dos hijos, Jon y Daniel. Compartieron 25 años, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas de la escena española. Sin embargo, en 2009 decidieron tomar caminos separados.

Un año después, en 2010, Imanol empezaba un romance junto a quien se convertiría en su tercera esposa en 2017, Irene Meritxell. La pareja se divorció en 2021. El último idilio que le habíamos conocido fue Nuria Gutiérrez de Cos, profesora de yoga con la que fue fotografiado en octubre de 2023.

Desde entonces, no habíamos vuelto a saber de ningún romance del protagonista de 'El Lute: camina o revienta' hasta ahora. Imanol, que ha declarado en más de una ocasión su amor por Buenos Aires, donde llegó a tener una casa en propiedad, ha encontrado un motivo más para amar Argentina, Nélida, la compañera con la comparte esta nueva etapa de su vida después de haber dejado atrás los problemas con la justicia.