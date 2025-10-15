Imágenes de Irene Rosales besándose con su nuevo amor Hace un mes que tomó la decisión de separarse de Kiko Rivera

El Norte Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:28

Las revistas 'Lecturas' y 'Semana' adelantaban la noticia bomba del mes: Irene Rosales estaba de nuevo enamorada. Los directores de ambos medios, Luis Pliego y Jorge Borrajo, respectivamente, revelaban en primicia y con asombro que ambas compartían a los mismos protagonistas: Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, y Guillermo, el hombre con quien se la vincula sentimentalmente.

#EXCLUSIVA | Irene Rosales, enamorada de un empresario sevillano: las fotos de la ex de Kiko Rivera en exclusiva https://t.co/AwVsRfeqUI — Lecturas (@Lecturas) October 15, 2025

«Las mías son fotos de ayer mismo, de una comida en Sanlúcar de Barrameda. Se les ve felices, naturales, cómplices. Irene está enamorada», aseguraba Pliego en el programa 'El tiempo justo'. Por su parte, Borrajo aportaba una versión más enigmática del encuentro. «Las nuestras son diferentes. Les vemos saliendo del mismo hotel en Madrid. Eso podría implicar que han pasado la noche juntos», ha comentado el periodista.

Las imágenes, tanto de portada como de interior, son inequívocas y demuestran a una Irene feliz, relajada y dejándose llevar por la pasión del momento. Así, de la mano, del brazo y con besos incluidos, la pareja pasea tranquilamente sin importar objetivos indiscretos.

Las imágenes exclusivas de Irene Rosales junto a su nueva ilusión https://t.co/cDTj2gIPWv — Revista SEMANA (@semana_revista) October 15, 2025

La nueva pareja de la sevillana se llama Guillermo y tiene 41 años. A través de sus redes se sabe que Guillermo es «emprendedor» y un apasionado del mar y del deporte, siendo el golf una de sus grandes pasiones. Además, es CEO de Verde Green, una empresa de césped artificial.