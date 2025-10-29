El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iker Casillas, fotografiado con una nueva amiga que tiene un gran parecido a Sara Carbonero

La joven es entrenadora e influencer de contenido para adultos

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:28

La revista 'Diez Minutos' lleva a su portada una de las 'bombas' del corazón de la semana: las imágenes de Iker Casillas junto a su nueva amiga, Ana Belén, una entrenadora personal e influencer cordobesa con la que el exfutbolista habría compartido un fin de semana en Andalucía.

El presentador del programa 'El tiempo justo', Joaquín Prat presentaba la noticia con su habitual ironía, después de que el exguardameta haya sufrido un robo en su casa: «Las penas bien acompañadas, son menos penas. Iker Casillas se divierte con su amiga Ana Belén tras el robo de los relojes».

El programa conectaba en directo con Vicente Sánchez, director de 'Diez Minutos', quien ofrecía los primeros detalles de la exclusiva: «No hay beso, pero sí mucha confianza», aclaraba. «Ana Belén es amiga de Iker desde 2014, aunque en los últimos meses se han visto con frecuencia. Hace dos fines de semana él viajó a Sevilla por trabajo, y ella lo acompañó. Al día siguiente, Casillas se desplazó hasta el pueblo cordobés donde ella vive; la joven le esperaba en la puerta de su casa con su perrito. Iker bajó del coche con sus maletas y entró con total naturalidad».

Según el periodista, Ana Belén es entrenadora personal, modelo fitness y subcampeona de un certamen de bikini en 2019. Además, gestiona sus redes sociales con éxito y mantiene una cuenta de OnlyFans, donde, según la descripción que leyó en directo Vicente, ofrece «sensualidad con elegancia, sutileza y feminidad con glamour».

Vicente Sánchez también recordó que no es la primera vez que se ven en público: «Coincidieron el pasado mes de junio en un partido benéfico en el Santiago Bernabéu. Él era el portero, y ella estaba en la grada. No sabemos si la invitó Iker o fue casualidad, pero ahí estaban los dos».

Sobre si existe o no una relación sentimental, el director de la revista fue prudente: «No afirmamos nada más allá de las imágenes. Lo que se ve es cercanía, confianza y cariño. Él está soltero, ella también… y cuando Iker viaja a Andalucía, parece que tiene a alguien con quien refugiarse».

