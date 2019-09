Horóscopo de hoy 16 de septiembre de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy lunes EL NORTE Valladolid Lunes, 16 septiembre 2019, 09:18

Aries

Su relación de pareja puede sufrir alteraciones, nada grave. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Jornada positiva en el terreno laboral. Ocasión propicia para aliviar algunos problemas orgánicos.

Tauro

No sea impulsivo, su pareja necesita aclarar sus sentimientos. Demasiados créditos, vaya saldando deudas. Va a contar con colaboración en su trabajo. Ha ganado algunos kilos, pero no se obsesione los perderá.

Géminis

Muy sociable y comunicativo con todos. No gaste todo su capital en invertir, hay otras opciones. Tendrá la mente centrada en su trabajo; eso le favorece. Sentirá su energía algo más baja.

Cáncer

Situación delicada en su relación de pareja. Por fin puede destinar un dinero a hacer un viaje. Láncese en pos de nuevas aventuras profesionales. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.

Leo

Pida a su pareja que le ayude frente a las dificultades actuales. Inesperadas ganancias, disfrútelas. Descubra qué falla en la cadena productiva de su empresa. No mire hacia atrás; está en su mejor momento de salud.

Virgo

Intente mantener la calma con su pareja. Se producen muchos gastos, pero también muchos ingresos. La creatividad es básica en su trabajo. Póngase en manos de un masajista.

Libra

Aclare sus dudas sentimentales con su pareja. Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus cuentas. Tienda la mano a ese compañero que tanto le necesita. Alterne los ejercicios, sus músculos se lo agradecerán.

Escorpio

Día estupendo en su relación amorosa. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. En la reunión de trabajo estará brillante. La mejor terapia para la salud mental es la compañía.

Sagitario

Con paciencia conquistará a la persona que se proponga. Controle los gastos domésticos. Puede conseguir el tan merecido cambio de puesto. Sus pies necesitan el mismo cuidado todo el año.

Capricornio

No se deje tentar por las adulaciones y valore su relación actual. Económicamente, no tome decisiones precipitadas. Con su decisión, acaba de marcar su porvenir profesional. No a las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.

Acuario

Deposite más confianza en su pareja y parientes. Es un buen momento para hacer inversiones. No eche a perder todo el trabajo realizado, por una nimiedad. Las locuras de la noche le apartan del descanso, dosifíquese.

Piscis

Ocasión propicia para conquistas sentimentales. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. El trabajo se realizará de forma mucho más agradable. Recientemente ha descuidado mucho su alimentación.