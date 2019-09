Horóscopo de hoy 4 de septiembre de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy miércoles 4 de septiembre de 2019 EL NORTE Valladolid Miércoles, 4 septiembre 2019, 08:14

Aries

Magnífico momento para el amor. Puede jugar algo de dinero a la lotería. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos profesionales. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

Tauro

Cuidado, una amistad a la que ofendió busca venganza. Buen momento económico debido a los cobros pendientes. Va a empezar a recoger los frutos de esfuerzos laborales anteriores. La garganta será su punto débil, no tome bebidas muy frías.

Géminis

Las relaciones sentimentales son inmejorables. Cuidado con las autogratificaciones, sea comedido. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. Controle la cantidad de lo que come, es fundamental para mantener su peso.

Cáncer

Posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa. Consigue el equilibrio entre gastos e ingresos. No se cree enemigos ahora que ya llega el éxito laboral. Cuide su estómago, es su punto débil.

Leo

Los celos jugarán un importante papel en su vida amorosa. En la economía, todo irá sobre ruedas. Mostrará su capacidad para trabajar con otras personas. Las molestias musculares disminuirán bastante.

Virgo

Mejorarán las relaciones sentimentales. Debe ser más cauto a la hora de dar préstamos. Aproveche un viaje de trabajo para soltar tensiones. Paz y serenidad interior que se reflejarán en su organismo.

Libra

Debe cuidar un poco más a su pareja. El panorama económico se presenta sin problemas. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. Los problemas de salud irán remitiendo poco a poco.

Escorpio

Si está cansado de un viejo romance, no dude en dejarlo. Comienza una fase de estabilidad económica. Si no tiene trabajo, las oposiciones son una opción. Gastará mucha energía, pero no afectará a su organismo.

Sagitario

Es posible que pase por una situación amorosa difícil. Atraviesa una etapa de grandes inseguridades económicas. Algún problema puede retrasar su carrera profesional. Cesarán esas persistentes molestias.

Capricornio

No eche en saco roto el cariño de quien usted sabe. Con la inversión que ha hecho, su economía mejorará. Intente que en su empresa haya cordialidad. Se encuentra bien de salud, siga cuidándose.

Acuario

Exige demasiado y eso afecta a su relación de pareja. Buen día para los juegos de azar. Se le abren nuevos caminos en lo profesional. Pequeñas molestias con los gases.

Piscis

Déjese llevar por su intuición amorosa. Momento difícil para realizar transacciones bursátiles. Disfrute del buen momento profesional. Si adquiere buenos hábitos alimenticios, controlará el peso.