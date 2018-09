Horóscopo de hoy 12 de septiembre 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL NORTE Valladolid Miércoles, 12 septiembre 2018, 08:21

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 10 de septiembre de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Encauzará su situación emocional. En el ámbito económico, la suerte estará de su parte. Un pariente le ayudará a avanzar en el trabajo. El aumento de peso le viene provocado por la ansiedad.

Tauro

Momentos familiares que recordará con melancolía. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. Sea meticuloso con su trabajo y cuide los detalles. Gran bienestar, disfrútelo.

Géminis

Ocasión propicia para empezar un idilio. Hoy se estabiliza su economía. Le sobra energía para afrontar su trabajo. Su hígado está perfecto, pero no abuse del alcohol.

Cáncer

Acepte su vida en pareja o luche por cambiarla. Si controla los gastos, todo irá bien. Los resultados de su trabajo son buenos. Aliméntese mejor que hasta ahora.

Leo

Por fin encontrará la armonía con la persona amada. No despilfarre el dinero en caprichos. Haga saber a los que le rodean lo que piensa del trabajo. Hoy empiezan a curarse sus viejas dolencias.

Virgo

Mire de frente a su amor y olvídese de todo lo demás. Los astros le ayudan a conseguir ese dinerillo que necesita. Hoy no se sentirá valorado por su jefe. Físicamente, bien; mentalmente, confusión.

Libra

Su relación de pareja puede sufrir alteraciones, nada grave. Hoy gastará alegremente su dinero, puede permitírselo. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. Su mal humor se debe al estrés.

Escorpio

Jornada especial para sorprender a su pareja. En lo económico, no es un día favorable. Laboralmente las cosas pueden complicarse. No se obsesione con su salud, mentalmente no es sano.

Sagitario

Controle su mal humor o estropeará posibles relaciones. Debería dar un buen repaso a su economía. A pesar de las numerosas tareas laborales, sale airoso. Dedique un poco más de atención a su colesterol.

Capricornio

Está tratando a sus familiares de una forma injusta. Ponga orden en su confusa economía. Ningún temor laboral, le va estupendamente. Demasiados esfuerzos físicos.

Acuario

El comportamiento de su pareja le desconcertará. Por fin llega la estabilidad a su economía. Estará a gran altura en su puesto de trabajo. Tómese la vida con mucha calma.

Piscis

Su pareja necesita tiempo para estar a solas con usted y hablar. Un despiste le puede hacer perder algo de dinero. Personas influyentes en el trabajo le tomarán en cuenta. El exceso de actividad no es aconsejable, relájese.