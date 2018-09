Horóscopo de hoy 8 de septiembre 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL NORTE Valladolid Sábado, 8 septiembre 2018, 11:09

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 8 de septiembre de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Se sentirá optimista y activo en las relaciones familiares. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. En el trabajo, pondrá al día los temas pendientes. Su salud es lo primero, siéntalo así.

Tauro

No hay demasiada estabilidad en el amor; sea comprensivo. Un golpe de suerte podría incrementar sus ingresos. Reivindique sus derechos laborales para hacerse respetar. Si no duerme más, el día de hoy será una carga para usted.

Géminis

Hoy vivirá un día muy especial con su pareja. Tiene muchos gastos, pero también ingresos extras. Viejos proyectos laborales pueden empezar a cuajar. Salir con los amigos es la mejor terapia.

Cáncer

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Desarrollará con éxito el trabajo encomendado. Cuide su estómago e intestinos.

Leo

Su pareja y sus amigos alabarán sus buenas cualidades. En cuestiones de dinero, los planetas están de su parte. La tensión con su jefe hará del trabajo algo desagradable. La falta de sueño podría acabar con sus fuerzas.

Virgo

Un viaje le ayudará a superar una situación confusa con su pareja. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. Cambios en lo relacionado con su trabajo. Bastante bien de salud, pero debería hacer más ejercicio.

Libra

No deje que nadie se meta en su relación. El dinero es importante, pero no lo es todo. Le irá mejor en su trabajo, si no va dejando tareas pendientes. Cuídese más, la noche se hizo para descansar.

Escorpio

Si le sigue interesando, busque la armonía con su pareja. Un trabajo extra le proporciona un respiro económico. Esfuércese y aprenda, no se ancle en su trabajo habitual. Dificultad de conciliar el sueño por sus problemas.

Sagitario

Echa de menos a alguien que significa mucho para usted. Tendencia a tirar la casa por la ventana. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Huya de la apatía, aun encontrándose cansado.

Capricornio

Las cosas están un poco agitadas sentimentalmente. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.

Acuario

Los malentendidos con los amigos se irán aclarando. Momento excelente para invertir en arte. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. Bailar puede ser una actividad idónea.

Piscis

Los asuntos sentimentales van por buen camino. Llegan nuevos ingresos a su cuenta. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.