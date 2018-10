Horóscopo de hoy 4 de octubre 2018 Horóscopo diario con predicciones de todos los signos del zodiaco EL NORTE Valladolid Jueves, 4 octubre 2018, 07:48

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 4 de octubre de 2018 para tu signo del zodiaco.

Aries

La compañía ideal puede estar cerca. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. En lo laboral, esté alerta a nuevos proyectos. Un asesoramiento médico es necesario para mejorar su salud.

Tauro

Día complicado para su vida sentimental. Hoy puede comprar o vender con éxito. Tendrá una promoción profesional. Si va a nadar, proteja sus oídos

Géminis

Junto a su pareja, dedique más atención a los hijos. La palabra clave en esta jornada es inversión. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Admirable que cuide su físico, pero vigile también su mente.

Cáncer

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Si estudia sus gastos, pronto puede tener ahorros. Afronte ese problema laboral que lleva tiempo dilatando. Evite las comidas muy grasas y controle el colesterol.

Leo

Aunque es muy reflexivo, desmelénese un poco. Controle su afán consumista y reduzca sus gastos. Algo está frenando su evolución profesional. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.

Virgo

Está en un momento ideal para seducir. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. Con más organización mejorará su rendimiento profesional. Su organismo está funcionando perfectamente.

Libra

Reserve hoy ese fin de semana a solas con su pareja. No haga ninguna inversión si no lo tiene claro. Trate de captar nuevos clientes para su empresa. Cuídese más: mantenga la línea y no cometa excesos.

Escorpio

Deslumbrará a un ser querido con su personalidad. Su economía prospera gracias a su intuición. Haga su trabajo como siempre, no compita. Los mareos pueden ser por una bajada de azúcar; cuídese.

Sagitario

Está inspirado y podrá enamorar a la persona amada. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. No se culpe por los problemas en el trabajo. Evite obsesionarse con su físico.

Capricornio

Obtendrá buenos resultados en el amor. Buena suerte en los juegos de azar. Debe perfeccionar ese proyecto laboral. Cuide esa afonía y no hable demasiado.

Acuario

Convoque esa comida familiar que tanto desea. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Suspicacias en el trabajo, serán pasajeras. Bien de salud.

Piscis

Sea con los suyos más cariñoso de lo habitual. Con sus ahorros logrará llegar a fin de mes más relajado. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. En forma, pero cuidado con la alimentación.