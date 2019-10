Horóscopo de hoy 9 de octubre 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy miércoles EL NORTE Valladolid Miércoles, 9 octubre 2019, 07:42

Aries

Déjese llevar por sus verdaderas emociones. Si quiere hacerse un regalo, ha llegado el momento. Defienda esos proyectos laborales, son interesantes. Vigile esas molestias para que no vayan a más.

Tauro

Día excelente para disfrutar del sexo sin tabúes. Tenga cuidado a la hora de invertir. Actividad laboral interesante. Una salud de hierro es lo que alberga en su interior.

Géminis

Si tiene pareja, van a vivir una renovación amorosa. Momento de lento, pero seguro, crecimiento económico. Realice su trabajo con entusiasmo y ganas de cambios. No deje que los nervios le lleven de cabeza.

Cáncer

Derrocha muchas energías intentando seducir a los demás. Su economía puede mejorar gracias a los juegos de azar. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. Como tiene grandes reservas de energía, láncese al deporte.

Leo

Día idóneo para mejorar sus relaciones sentimentales. Prudencia a la hora de tomar decisiones administrativas. Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales. Evite las comidas muy grasas y controle el colesterol.

Virgo

El amor le sonreirá en el día de hoy. No derroche innecesariamente. Tendrá noticias de su última entrevista de trabajo. Cuide su salud de la mejor forma posible.

Libra

Buen día para tomar decisiones importantes respecto al amor. Es un mal momento para llevar a cabo nuevos negocios. Olvide las preocupaciones de tipo laboral, no existen. La postura al dormir es la causa de sus dolores de espalda.

Escorpio

Emocionalmente, no estará tan agitado como otros días. Debe ahorrar todo lo posible, pronto necesitará dinero. Si aprovecha la energía de su equipo sacará el trabajo. Por su tranquilidad, hágase un chequeo.

Sagitario

Escoja amistades que se adapten a sus inquietudes. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Relájese en el trabajo y dé paso a la intuición. Los cambios de humor perjudican su salud.

Capricornio

El tren del amor no es fácil que pase dos veces, súbase. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. De los nervios va a estar fatal.

Acuario

Mantenga a raya los celos, se pueden volver contra usted. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Los apoyos de sus superiores favorecerán su labor. Olvidado todo lo que le hacía caer en esa depresión.

Piscis

Su relación progresa gracias a sus amigos. Controle sus impulsos consumistas. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.