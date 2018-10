Horóscopo de hoy 27 de octubre 2018 Te ofrecermos el horoscopo diario para todos los signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis EL NORTE Valladolid Sábado, 27 octubre 2018, 10:32

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 27 de octubre. El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

La luna nueva en tu sector de relaciones podría coincidir con la decisión de llevar una relación a un nuevo nivel o incluso de terminarla. La luna nueva puede parecerse a un cambio de marcha. En tu sector de relaciones, puede alterar la paz de una sociedad o amistad. Este también puede ser un buen momento para colaborar con alguien en un proyecto o tal vez de considerar la inclusión de un socio comercial.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si has estado pensando en adoptar algunos buenos hábitos y deshacerte de los malos, la luna nueva del lunes es el momento para comenzar. Si comienzas ahora, tendrás más chances de mantenerte en el buen camino.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

La luna nueva del lunes podría mantenerte de aquí para allá, porque el deseo de comenzar un pasatiempo, aprender un nuevo deporte o comenzar otra actividad de entretenimiento podría ser el inicio de un interesante viaje. También podría ser la oportunidad para llevar un romance a un nivel más íntimo. Pero ve con cuidado, porque el encantador Venus (el planeta del romance, ahora retrógrado) podría hacer que veas tu vida amorosa desde una perspectiva más objetiva. Cualquier defecto podría destacarse más de lo habitual.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Si has estado considerando algunos proyectos en el hogar, la luna nueva del lunes puede ayudarte a iniciar el proceso. Si comienzas más o menos un día después de esta fase lunar, descubrirás que ganas impulso rápidamente.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

El comienzo de la semana podría encontrarte adoptando una idea u oportunidad. La luna nueva en tu sector de comunicación puede ser muy útil para sellar un acuerdo, comenzar un proyecto de escritura o promocionar tu negocio en línea. Es el momento para entablar nuevas conexiones, y esta fase lunar puede ayudarte a lograr exactamente eso.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Si has estado pensando en organizar tus cuentas y crear un presupuesto pero todavía no lo has hecho, la luna nueva del lunes podría inspirarte a comenzar. Lo mismo se aplica a la venta de productos que ya no necesitas. Esta fase lunar podría animarte actuar con proactividad en torno a detallar objetos en un mercado en línea u ofrecerlos para la venta en tu localidad.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

La luna nueva en tu signo el lunes es la mejor del año para ti porque trae consigo la oportunidad de iniciar algunos de tus más interesantes proyectos. Es la ocasión perfecta para plantar las semillas que con el tiempo crecerán y florecerán para convertirse en un negocio, una hermosa relación o una versión más feliz y sana de tu persona. Independientemente de lo que hagas, es el momento de comenzar.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Iniciar una práctica espiritual podría llevarte a lograr más tranquilidad; puede ser algo a tener en cuenta. La luna nueva en tu sector espiritual podría animarte a aumentar tu proactividad en este aspecto. Puede que también tengas ganas de explorar el potencial de un programa de mejora del ser o de conectarte con un maestro o instructor que te ayude mientras haces algunos cambios en tu estilo de vida.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hay un poderoso enfoque en un sector más recluido y espiritual. Esto se intensifica esta semana, cuando el conversador Mercurio ingresa el 9 de octubre. Te resulta más fácil hablar sobre tus sentimientos, lo que puede ser muy útil si debes analizar una situación con una de tus amistades de confianza o un confidente.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Cuando el sol está en tu sector de metas y ambiciones, tienes la oportunidad de ser el foco de atención más o menos durante la próxima semana. La luna nueva del lunes en este mismo sector podría encontrarte aprovechando una oportunidad que te hace avanzar más en la escalera hacia el éxito. Ya sea si se trata de un ascenso, un nuevo trabajo o una movida comercial, este es un muy buen momento para seguir adelante.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Puede que también tengas muchas ocupaciones en cuanto a tu carrera o tus ambiciones personales, incluidos planes de expansión y llevar tu situación actual al próximo nivel. Pero ve con cuidado, ya que ahora el diplomático Venus está retrógrado en este sector y esto podría alterar tus planes. Su movimiento retrógrado indica que, para avanzar, tal vez debas resolver un problema en tus relaciones. ¡Cuanto antes, mejor!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

A pesar de este enfoque hacia adentro, tu atención también podrá virar hacia nuevos lugares, ideas y cualquier cosa que llame tu atención. Los viajes podrían estar en tus planes, así como estudiar o aprovechar una oportunidad que te lleve en un viaje de descubrimiento. Prepárate para algunas sorpresas también, ya que el animado Mercurio se opone a Urano, lo que podría coincidir con noticias o información que te impulse a la acción.