Horóscopo de hoy 13 de noviembre de 2018 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy martes 13 de noviembre de 2018 EL NORTE Valladolid Martes, 13 noviembre 2018, 08:59

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Los familiares y amigos pueden reunirse para una íntima reunión en tu casa o tal vez en la casa de un vecino. En algún momento, espera una llamada telefónica emocionante. Debes sentir bastante seguridad en las relaciones de todo tipo, desde las asociaciones empresariales a los amigos íntimos o parejas amorosas. La información proporcionada por alguien podría darte algunas ideas en cuanto a cómo arreglar tu casa de una manera nueva y diferente.

Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Un amigo cercano o un amante podría compartir un secreto contigo hoy. Una persona mayor puede ser parte de las noticias, tal vez un autor o un político en particular que admiras. Podrías sentir la inspiración para trabajar en un proyecto creativo de algún tipo, aunque la desventaja podría ser que sigas trabajando en ello durante demasiado tiempo y podrías agotarte. Recuerda tomar descansos. Necesitas relajarte un poco y recordar que debes tomarte tiempo para comer.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Alguien a quien conoces desde hace mucho, pero a quien no has visto en mucho tiempo de repente podría volver a escena. Esta persona podría asistir a un evento social o incluso visitar a tu familia. Las amistades y los grupos podrían resultar de apoyo ahora y debes sentir mucha seguridad con ellos. Este es un buen momento para inscribirse en clases, en especial las que tienen que ver con las artes.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hoy puedes pasar la mayor parte del día fuera de casa con tu familia o un grupo de amigos. Es posible que pases el día al aire libre, o que tal vez asistas a un concierto o festival de algún tipo. Este debe ser un día muy feliz, ya que es probable que te sientas especialmente cerca de los que te rodean. Tus relaciones parecen ser bastante seguras, al igual que tu carrera y situación financiera. Disfruta de tu día.

Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Una clase, conferencia o taller podría ser hoy fascinante y estimulante para ti. Los planes para viajar a un estado distante o a un país extranjero, tal vez en compañía de amigos o familiares, podrían confirmarse ¡y ello debe hacerte sentir muy bien! Tus relaciones parecen cálidas, solidarias y estables, incluso aquellas con gente que vive lejos de ti. ¡Diviértete!

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Si has estado pensando en comprar una casa o en la compra de bienes raíces, este es el día para empezar o para cerrar el trato, dependiendo de tu situación. Las inversiones en bienes previstas en este momento deben continuar aumentando de forma constante en valor. Sin embargo, asegúrate de que esta es la mejor inversión para ti antes de comprometerte a nada. De lo contrario, podrías tener que quedarte durante mucho tiempo con algo que no te gusta.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Un evento social festivo podría comenzar o consolidar una relación de amor que podría durar mucho tiempo. Gente nueva e interesante podría entrar en tu vida, trayendo una conversación estimulante e información útil. Alguien a quien no has visto desde hace mucho tiempo podría aparecer en escena y así tener una feliz reunión. Un proyecto en el que has estado trabajando, ya sea personal o relacionado con el trabajo, finalmente se podría completar. Disfruta de tu día.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy debería de estar experimentando un fuerte sentimiento de satisfacción y alegría en tu vida. Los asuntos de negocios y financieros continúan yendo bien, y tu vida en el hogar parece ser segura y estable. Podrías estar pensando en invertir parte de tus recursos en tu hogar. Las nuevas relaciones románticas que comiencen en este momento podrían durar mucho tiempo, ¡así que asegúrate de que realmente te gusta la persona antes de comprometerte!

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Las transacciones comerciales a tu alrededor deberían resultar sensatas y satisfactorias. Debes sentir seguridad financiera en este momento, ya que los asuntos de carrera y dinero continúan yendo bien para ti. El contacto con amigos, vecinos y familiares debe ser abierto, agradable y honesto. Las relaciones de todo tipo tienden a ser bastante estables. Por la noche, da un paseo largo cerca de casa.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si te gusta la jardinería o cualquier otra forma de trabajo con la tierra, es muy probable que pases hoy mucho tiempo haciéndolo. Un amigo o miembro de la familia puede ayudarte. Es probable que todo lo plantado hoy crezca y prospere, así que no te preocupes por las semillas que no germinen. Sin embargo, puedes pasar demasiado tiempo haciéndolo. Trabaja sólo hasta que llegues a un cansancio no extremo, después, deja el trabajo, de lo contrario, puede que quemes toda tu energía.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Una comunicación cálida y amorosa podría llegarte hoy de un viejo amigo o pareja romántica. Este podría ser el punto culminante de tu día, sobre todo porque una carta o entrega que has estado esperando por mucho tiempo podría no venir. Un pariente mayor o vecino puede llamar a tu puerta queriendo consejo sobre algo. Los niños pueden ser especialmente inspiradores en este momento, ya que estás especialmente en armonía con ellos ahora. ¡Disfruta!

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Si has estado pensando en crear un jardín, este es un gran día para hacerlo, ya que todo lo relacionado con la tierra que comience hoy es probable que prospere. Las dudas sobre tu seguridad financiera podrían estar en tu mente. Probablemente han salido de la nada, ya que vas por buen camino. Sin embargo, tus dudas pueden servir a un propósito ya que podrían inspirarte a tomar medidas para asegurarte de que tu situación se mantenga. ¡Manos a la obra!