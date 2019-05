Horóscopo de hoy 19 de mayo de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy domingo 19 de mayo de 2019 EL NORTE Valladolid Domingo, 19 mayo 2019, 10:29

Aries

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Haga un análisis de sus cuentas, es necesario. La competencia es muy agresiva, esfuércese en su trabajo. No se preocupe por su salud, desaparecerá esa tos.

Tauro

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Ha pasado el momento de escasez, respire un poco. En el trabajo, establezca prioridades. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

Géminis

Las relaciones sentimentales le darán satisfacciones. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Se le abren nuevos caminos en lo profesional. Proteja sus huesos de posibles golpes.

Cáncer

No desespere, a veces la amistad se convierte en amor. Esos gastos extras le desestabilizarán, pronto pasará. Un nuevo trabajo le reportará satisfacciones personales. Los nervios le provocarán una subida de peso.

Leo

Sea más cariñoso con su familia. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. Por el bien de todos, procure relajarse en el trabajo. Las comidas copiosas terminan en malas digestiones.

Virgo

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Lleve a cabo un reciclaje profesional para mejorar. Las visitas al odontólogo son cada seis meses.

Libra

Una escapada con su pareja será maravillosa. Apueste por los números 5 y 7. Se producirán cambios de personal que le beneficiarán. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Escorpio

Se disiparán muchas dudas si abre su corazón a los demás. Cuidado con las compras y ventas importantes. La autocrítica laboral está muy bien, pero no se exceda. Estado de ánimo eufórico.

Sagitario

No pierda el tiempo con personas a las que no interesa. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Momento adecuado para la creatividad laboral, sáquele partido. Si está algo desanimado, vístase de colores vivos.

Capricornio

Su amor puede sorprenderle de manera muy agradable. Tiene más gastos de los que se puede permitir. Su ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables. No le faltan energías para reanudar la actividad deportiva.

Acuario

Escuche más los dictados de su corazón. Vivirá un día de esplendor económico. Sea más tolerante con sus compañeros de trabajo. Lo que ocurra hoy, puede acabar con sus nervios.

Piscis

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. Momento de intensos desafíos profesionales. Las «tapas» una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí.