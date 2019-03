Horóscopo de hoy 26 de marzo de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy martes 26 de marzo de 2019 EL NORTE Valladolid Martes, 26 marzo 2019, 09:01

Aries

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. En lo económico, progreso y renovación. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. Las molestias orgánicas que le preocupan no serán graves.

Tauro

No discuta con su pareja por cosas sin importancia. Con las cuestiones económicas, sea más cauto. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.

Géminis

Surgen grandes desórdenes sentimentales. Decídase a disfrutar sin mirar tanto el euro. Los resultados de su trabajo serán más efectivos. A su cuerpo, lo tiene demasiado abandonado.

Cáncer

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.

Leo

Encuentro amoroso, fugaz, pero intenso. Reponga su economía antes de gastar sin medida. Buen momento para pedir un aumento de sueldo. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.

Virgo

Abundantes tentaciones a nuevas relaciones. Buen momento económico para independizarse. En el trabajo, muchas prisas y presiones, tenga paciencia. Un calzado más adecuado y sus pies se lo agradecerán.

Libra

Dé rienda suelta a los afectos y será muy feliz. Procure reducir gastos. Estará muy sutil en el terreno profesional. La vida sedentaria en exceso no es nada buena.

Escorpio

Debe respetar las ideas de su pareja. Una buena amistad le pone tras la pista de un negocio. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Convendría que se hiciera una analítica completa.

Sagitario

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Su cuenta corriente aumenta; sáquele provecho. Se sentirá útil y querido entre sus compañeros. El mal humor se apoderará de usted si no descansa.

Capricornio

Procure transmitir a su pareja lo mucho que significa para usted. El dinero que necesita llegará fácilmente. Exponga sus ideas y obtendrá mejores resultados profesionales. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Acuario

Posibilidad de enamoramiento platónico. Valore bien esa oferta económica que le van a hacer. Tiene la sensación de que en su trabajo aumenta la rutina. Comienza a recuperarse de esa pequeña depresión.

Piscis

Esa buena disposición le favorecerá en el amor. Los astros le ayudan en los negocios. Ponga todo de su parte para ser encantador con los clientes. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.