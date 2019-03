Horóscopo de hoy 20 de marzo de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco EL NORTE Valladolid Miércoles, 20 marzo 2019, 09:02

Aries

Ciertas desavenencias en el terreno sentimental. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. La formación es la antesala de cualquier trabajo. Tiene las defensas bajo mínimos, vaya al médico.

Tauro

Reflexione antes de tomar decisiones de tipo afectivo. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. Nebulosa en el ambiente laboral. Cuide su estómago e intestinos.

Géminis

La familia va a ser hoy el centro de su vida. Esperanzas de mejora económica. Dispuesto a afrontar cualquier reto profesional. Enhorabuena, ha conseguido llegar al peso deseado.

Cáncer

Quienes están a su alrededor intentarán hacerle feliz. Comienza bien el día, económicamente hablando. Poco a poco, su trabajo será más valorado. Excelente momento físico y psicológico.

Leo

Se puede dar un fructífero encuentro amoroso. Jornada propicia para acuerdos económicos. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. El ejercicio en grupo pondrá su cuerpo y su mente en forma.

Virgo

Hoy pondrá fin a ese amor que no le aporta nada positivo. Los astros favorecen su economía. En el trabajo, recibirá ayuda por parte de un superior. Si quiere evitar problemas, cuídese la garganta.

Libra

Vaya a esa fiesta aunque no le agrade mucho. Surgen problemas económicos a lo largo del día. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida normal.

Escorpio

Será más feliz si se muestra cariñoso con los suyos. Económicamente está desahogado. Se incrementan sus posibilidades de ascenso. Procure descansar más.

Sagitario

Llamará a un antiguo amor. No es momento de derrochar. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Domine los nervios o su salud se verá afectada.

Capricornio

Si está buscando el amor de su vida, está al caer. Su economía está en un buen momento, invierta. Una novedad en su trabajo le traerá satisfacciones. Le sentará muy bien salir a pasear.

Acuario

No se enrede en amores avasalladores, le complicarán la vida. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Nuevas y buenas noticias en el trabajo actual. Es el momento idóneo para hacer deportes de montaña.

Piscis

El amor será una fuente de satisfacciones. Si no tiene cuidado, puede pasar apuros económicos. Estado laboral apacible. Su salud, sin ningún problema.