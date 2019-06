Horóscopo de hoy 30 de junio de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy domingo 30 de junio de 2019 EL NORTE Domingo, 30 junio 2019, 15:54

Aries

Día propicio para alguna aventura amorosa. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. Laboralmente hablando, está imbatible. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

Tauro

Nuevo idilio con alguien muy joven. Tiene un ojo infalible para el dinero. Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral. Mucho cuidado con la garganta.

Géminis

Su pareja está dispuesta a secundar todas sus ideas. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Oportunidad para empezar actividades relajantes.

Cáncer

La familia será un punto de apoyo importante. Resolverá muy bien los asuntos de compras e inversiones. Su valía profesional se está cuestionando, defiéndase. La tensión acumulada repercutirá en dolores musculares.

Leo

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. Comer fuera de casa le ocasiona problemas gástricos.

Virgo

Pasará muy buenos ratos con un viejo amigo. Buen momento para las inversiones. En el trabajo, está en un momento de mucha creatividad. Aumento de peso, cuidado con las comidas y bebidas.

Libra

Gran capacidad para amar y ser amado. Ayudará económicamente a alguien muy cercano. En el trabajo, no se inmiscuya en tareas que no son suyas. No cargue su espalda demasiado, ya empieza a resentirse.

Escorpio

Agobio por cuestiones del corazón. Ingresos por un cauce fuera de lo habitual. Momento profesional muy delicado. Una dieta equilibrada le ayudará a mejorar su salud.

Sagitario

Las decisiones que tome en el amor serán muy positivas. Mal momento para comprar o vender. Si tiene ofertas de trabajo, tenga calma y piense despacio. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Capricornio

Aproveche lo que le brinda la vida social. Ajuste sus gastos a sus ingresos. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Si practica deporte, sea más moderado.

Acuario

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. No despilfarre el dinero en caprichos. Posibilidad de ascenso o movilidad a otra comunidad. Estado de salud estupendo.

Piscis

Está complaciente al máximo. Sin darse cuenta se va a meter en una inversión importante. Profesionalmente es momento de logros. Se verá aquejado de molestias lumbares.