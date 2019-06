Horóscopo de hoy 9 de junio de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy domingo EL NORTE Valladolid Domingo, 9 junio 2019, 09:45

Aries

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Olvídese de su indecisión inversora. En su entorno laboral no surgirán problemas importantes. Las energías se reponen con una adecuada alimentación.

Tauro

Indeciso y dubitativo en asuntos sentimentales. Los temas financieros necesitan de su máxima atención. En el trabajo, hay quien no comprende su actitud. Buen estado de salud.

Géminis

Sus allegados conseguirán que olvide las preocupaciones. Le pueden proponer un negocio que le será beneficioso. Éxito en su nuevo trabajo. Los sobreesfuerzos físicos a la larga se pagan.

Cáncer

Su terquedad no es buena; tendrá problemas en su relación. Retrasos en asuntos relacionados con el dinero. Aparece un inversor para el nuevo proyecto de su empresa. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.

Leo

El entorno familiar le da muchas compensaciones. Hoy recibirá un dinero extra. Su presunción molesta a sus compañeros, modérese. Día óptimo para disfrutar de su excelente estado de salud.

Virgo

El entorno familiar está revuelto. Aumentan las buenas expectativas económicas. En asuntos laborales no le puede ir mejor. Debe olvidar por unos días su obsesión por las dietas.

Libra

Ánimo totalmente conquistador. Va a ser muy generoso con los que le rodean. Le ofrecerán un ascenso. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, repose.

Escorpio

Si no tiene pareja, disfrute de su libertad. No se comprometa con gastos que no puede afrontar. Lleve a cabo un reciclaje profesional para mejorar. No fuerce su organismo.

Sagitario

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Ha ahorrado mucho gracias a un gran esfuerzo. Llamará la atención de sus jefes por su implicación y simpatía. Ligero dolor de cabeza a media tarde.

Capricornio

No tenga miedo ante ese posible amor. Prudencia a la hora de tomar decisiones administrativas. Haga frente a los conflictos laborales con decisión. Buen estado físico y mental.

Acuario

Las relaciones familiares tenderán a estabilizarse. Preste la debida atención a su situación bancaria. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Mucha atención a sus rodillas, están algo débiles.

Piscis

Reencuentro casual con un antiguo amor. Una ayuda exterior le vendrá bien para solventar sus gastos. Procure no crearse falsas expectativas laborales. Vigile las molestias musculares.