Horóscopo de hoy 12 de julio de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy viernes 12 de julio de 2019 EL NORTE Valladolid Viernes, 12 julio 2019, 10:16

Aries

Ánimo totalmente conquistador. Limite sus gastos si no quiere tener problemas económicos. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Haga las comidas ligeras y procure caminar.

Tauro

Se acabaron las penas, a partir de ahora vuelve la felicidad. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. Tanto jefes como compañeros le van a agradecer su innovación. Vigile esas molestias para que no vayan a más.

Géminis

Su pareja y sus amigos alabarán sus buenas cualidades. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Ese malestar en su trabajo será algo pasajero. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Cáncer

Encuentro con personas que hace mucho tiempo que no ve. Buena suerte en los juegos de azar. Ese cambio de turno en el trabajo será pasajero. Las corrientes pueden darle un susto.

Leo

Periodo sereno y sin sobresaltos en el ámbito amoroso. Tiene la suerte de cara en cuanto a negocios se refiere. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. A punto de sufrir una crisis nerviosa, no lo permita.

Virgo

Día sentimentalmente ajetreado. Puede desprenderse de su dinero sin tanto miedo. Tómese su tiempo en el trabajo o cometerá errores. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

Libra

El amor funcionará muy bien. Una jugosa transacción económica le llenará su cuenta. Esa postura negativa complicará su proyecto laboral. Vigile su tensión arterial.

Escorpio

Casi con seguridad, tendrá una gran aventura amorosa. Su economía sube como la espuma, disfrútelo. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Su positivismo ante la vida favorece a su salud.

Sagitario

Sorprenderá de manera agradable a su pareja. La economía va viento en popa. Gracias a su competencia será quien organice el trabajo a otros. Cuide su salud sin derrochar energías.

Capricornio

Estará sensible y con ganas de dar y recibir cariño. No se queje de su mal momento económico, porque no es así. En el trabajo, estará especialmente hábil. Sentirá ligeros dolores de cabeza.

Acuario

La bondad será su mejor arma de seducción. Podrían tratar de engañarle en nuevas inversiones. Si tiene más calma, rendirá mejor en su trabajo. Notará mejoría aplicándose un tratamiento de relajación.

Piscis

Intente solucionar los problemas familiares. Sin problemas económicos. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. Debe tomar precauciones con la comida y la bebida.