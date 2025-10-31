El Norte Valladolid Viernes, 31 de octubre 2025, 07:23 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 31 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Hoy puede comprar o vender con éxito. Lo que está haciendo laboralmente le llena por completo. Tome las medidas necesarias para acabar con esos nervios.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Sobre el amor, tome usted la iniciativa por una vez. Para evitar problemas, controle los gastos. El trabajo resultará más llevadero. Queme toxinas, le favorecerá.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Recupera la complicidad amorosa que perdió hace tiempo. Le conviene no gastar más de lo necesario. Buen momento para pedir un aumento de sueldo. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Le apetecerá más la amistad que el amor loco. Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado. Un poco de amabilidad mejoraría su situación laboral. Demasiados esfuerzos físicos.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Se siente muy compenetrado con su pareja. No se lamente, sus finanzas mejoran. Intente ver la parte aburrida del trabajo con otros ojos. Su piel necesita mayores cuidados.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Su capacidad amorosa está en la cima. No debe agobiarse al afrontar una serie de gastos ineludibles. La suerte se va a concentrar en el área profesional. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Egoísmo hacia su pareja, procure enmendarse. No compre más de lo que puede consumir. No se angustie por ese nuevo trabajo, todo saldrá bien. Lucir una figura mejor empieza a ser su objetivo.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Compenetración absoluta con su pareja. No haga ninguna inversión si no lo tiene claro. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. Objetivo principal: llevar una vida sana.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Pase más tiempo con su pareja, ambos necesitan hablar. Las llamadas a móviles encarecen la factura del teléfono fijo. En el ámbito laboral, obtendrá resultados muy positivos. Debería hacer más deporte, pero suavemente.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Comprender los sentimientos de otro no es nada fácil. Olvídese de la buena vida, no gaste tanto. Profesionalmente va a tener un día delicado. Si se deja de falsas depresiones su salud mejorará.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

No abandone, en ningún momento, su aspecto físico. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. Demuestre lo que vale a sus superiores. Cuídese como hasta ahora y se sentirá perfectamente.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

No es buen día para hacer locuras amorosas. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Consolide su posición en el trabajo. La zona más débil de su organismo será la cabeza.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

