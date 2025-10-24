El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Horóscopo de hoy, viernes 24 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del 24 de octubre de 2025

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:52

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 24 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Aunque es poco celoso, no descuide a su pareja. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. La baja de un compañero le obligará a asumir su trabajo. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Su situación sentimental es motivo de envidias. Esa nueva política de ahorro da sus frutos. Cuidado, está trabajando demasiadas horas seguidas. Para iniciarse en el deporte, vaya muy despacio.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Van a llegar unos pagos que no esperaba. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Oportuno descansar todo lo que pueda por la noche.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Pierda el miedo y arriésguese a una historia de amor apasionada. Por fin va a poder decir adiós a los problemas económicos. Maneje sus asuntos laborales con tacto. La melancolía es parte del pasado, mire hacia el futuro.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Plantéese su vida sentimental con más seriedad. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. Alguien, celoso de su trabajo, tratará de perjudicarle. Enhorabuena, su constancia le hace librarse de esos kilos de más.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Su poder de seducción aumenta, elija bien. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. Un cambio de trabajo no siempre es positivo, piénselo. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Abandone esa intolerancia con la persona amada. Le pueden proponer un negocio que le será beneficioso. Noticias novedosas en lo profesional. Protéjase la garganta si sale por la noche.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Llega una tentadora oferta económica, analícela bien. Ayude a sus compañeros pero no abandone su trabajo. La desconfianza puede ser objeto de preocupación, relájese.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Va a hacer gala de su fama de enamoradizo. Tome medidas para conseguir sus objetivos económicos. Planee cuidadosamente la estrategia a seguir en el trabajo. Los nervios no son buenos aliados para su salud.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

No juegue con los sentimientos de su pareja. Evite gastar grandes sumas de dinero en banalidades. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. Vital, lo que repercutirá positivamente en su salud.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

El romanticismo reinará en su corazón. Las soluciones a sus problemas monetarios llegan hoy. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. Un chequeo viene siempre bien.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Es posible que se sienta agredido en sus sentimientos. La fortuna y la suerte están de su parte. Es el momento de cambiar de actividad profesional. Puede sufrir un pequeño desarreglo intestinal.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

