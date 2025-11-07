El Norte Valladolid Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:11 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 7 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Los amigos le decepcionarán, han intentado utilizarle. Genera deudas que tendrá que pagar rápidamente. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. El ejercicio será vital para mantenerse en forma.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. Vivirá un día de esplendor económico. Le sorprenderán con una gran noticia profesional. Una escapada al campo siempre viene bien.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Mejor jornada para comprar y vender que para guardar. La responsabilidad en el trabajo tenderá a ir en aumento. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Su pareja está muy estresada y no tendrá tiempo para nada. Tenga siempre muy presente el debe y el haber. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Halague a su pareja, pero con sinceridad. Debe ser más práctico y disciplinado con el dinero. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. No es su mejor momento anímico, pero pasará pronto.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Esa obstinación desconcierta a su pareja. Ahorre lo que pueda y gaste lo necesario. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo. Bien de salud, pero no baje la guardia.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Los progresos en la nueva relación son lentos. Lo mejor que puede hacer es invertir su dinero. Aproveche un viaje de trabajo para soltar tensiones. Comer fuera de casa le ocasiona problemas gástricos.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Las amistades le pueden causar quebraderos de cabeza. Excelentes resultados económicos. No tire la toalla, su carrera profesional dará el giro esperado. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Pareja, familia y amigos caerán rendidos a sus encantos. Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. Lleve la voz cantante a la hora de hablar de su trabajo. No descuide su dieta y evite los excesos.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Le interesará una persona difícil de conquistar. Vuelva a ajustarse el cinturón. En el terreno laboral, conseguirá lo que se propone. El exceso de tabaco y alcohol está mermando su salud.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Nuevas expectativas sentimentales se confirman. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. Las dietas siempre bajo control, consulte a un especialista.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Hoy sorprenderá a su pareja reservando el viaje de sus sueños. Hará un préstamo a una persona cercana. Se presentan oportunidades para crecer laboralmente. Antes de acostarse, dese un baño caliente, le relajará.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)