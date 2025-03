El Norte Valladolid Viernes, 21 de marzo 2025, 05:54 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 21 de marzo de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Procure ahorrar un poco más. Proposición laboral muy interesante. No tendrá ningún problema de salud.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Para invertir en bolsa, asesórese primero. Las mejoras laborales se están negociando. No olvide la cita con el dentista.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

No tome decisiones unilaterales en el amor. Debe ser más prudente si no quiere que le falte el dinero. Se están ensanchando sus horizontes laborales. Intente eliminar el estrés.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

No se cierre al amor, no frene las iniciativas. Intente ir a restaurantes más económicos si quiere ahorrar. Situaciones confusas le causan incomodidad en su trabajo. Si no se cuida ese resfriado, podría afectarle a los bronquios.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Nueva oportunidad de ser feliz. Debe eliminar los gastos innecesarios. Día de abundante actividad laboral. Hoy recupera toda la energía perdida.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Siempre discute por lo mismo con su pareja, soluciónelo. Las finanzas están al alza. Su trabajo requiere un esfuerzo por su parte. Si su médico le aconseja vacunarse, hágalo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Intente un acercamiento, su pareja lo está deseando. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. El chocolate no le sienta muy bien, sea prudente.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Su dinero crece si lo utiliza de manera inteligente. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Piense un poco más en usted y cuídese.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente. Quizá no es el momento de gastar en hacer un viaje. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Puede sufrir molestas jaquecas.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Hoy Cupido le hará una visita. Posible entrada de un dinero con el que no contaba. Personas con nuevas ideas le promocionarán. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

A través de sus amigos conocerá gente estupenda. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. Las relaciones con los compañeros no plantean problemas. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Necesita apoyo inmediato de los amigos. Estabilidad es la palabra que define su situación económica. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Su salud comenzará a recuperarse.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

