Horóscopo de hoy viernes 15 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario del 15 de agosto de 2025

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:27

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 15 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Es posible que pase por una situación amorosa difícil. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero. El trabajo le ofrecerá bastantes satisfacciones. Ágil y con energía suficiente para hacer lo que le apetezca.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Tenga más en cuenta a sus amigos si no quiere perderlos. Tome precauciones ante los numerosos gastos futuros. Controle su agresividad en el trabajo. Active la circulación de sus piernas caminando.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. Posiblemente tenga que comprar un coche nuevo. Hoy pueden proponerle un ascenso. Ponga a punto su cuerpo, por ejemplo, bailando.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Apertura y comunicación interesantes con sus familiares. Debe planificar más a fondo sus proyectos financieros. Surgirán obstáculos en su trabajo debido a la intransigencia. No magnifique sus problemas de salud y resuélvalos.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Huye ante el temor de un desengaño amoroso. Ahorre en las cosas de las que puede prescindir. Tiene que centrarse y organizar su trabajo. Le dolerán los pies por su gran actividad.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Si no tiene pareja, láncese al mercado y búsquela. Antes de comprar, compare precios y calidades. Demasiadas responsabilidades laborales. Su cuerpo necesita comer mejor.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. Su economía no es preocupante. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. Recupere las buenas costumbres alimenticias.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Aparecen los celos en su relación. Conseguirá grandes ventajas en sus movimientos económicos. Haga frente a los conflictos laborales con decisión. Tenga en cuenta esos avisos del organismo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Sentimientos expansivos, alegría y felicidad. Tiene dinero de sobra, no escatime en gastos. Mantenga la calma ante las dificultades laborales. Vigile sus articulaciones y no se exceda con el deporte.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Gente aprovechada intenta darle un «sablazo». Trate de dar ejemplo a sus subordinados. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

La vida amorosa comienza a plantearle problemas, reaccione. Esa indiferencia por los temas económicos es peligrosa. Diferencias con sus compañeros enturbiarán la jornada. Su organismo responderá bien a una nueva dieta.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Pueden aparecer conflictos en esa nueva relación. Mala jornada económica, aunque podrá superarla. Ganas de ampliar sus horizontes profesionales. Cualquier momento libre es bueno para mover su cuerpo.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Te puede interesar

