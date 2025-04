El Norte Valladolid Viernes, 25 de abril 2025, 06:51 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 25 de abril de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Le van a hacer una declaración de amor. La fortuna y la suerte están de su parte. Intente que no le afecten los cambios laborales. Tome más calcio en su alimentación.

Tauro

Estará sensible y con ganas de dar y recibir cariño. No se preocupe tanto por el dinero. Seguirá en racha de prestigio profesional. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Géminis

Olvide ese antiguo amor y mire al frente. Si tiene un dinero para invertir, hoy es el día. Un equívoco en su trabajo le permitirá aclarar cosas. Ingénieselas para comenzar una vida sana.

Cáncer

Quizá viva un reencuentro muy especial e inesperado. Su economía va bien, pero no cometa excesos. No permita que se le acumulen las tareas. Ponga atención, el cansancio no debe vencerlo.

Leo

Aunque quedan problemas por resolver, está mucho mejor con su amor. Sus ahorros aumentan gracias al consejo de un amigo. Trabaje con diligencia, sus compañeros se lo agradecerán. La jornada laboral debe ser de ocho horas, más es insano.

Virgo

No se enfade con aquellos que se opongan a sus deseos. Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Alimentándose correctamente evitará alguna enfermedad.

Libra

Le van a rodear personas muy atractivas, preste atención. Estará más ahorrador que de costumbre. Su creatividad le ayudará a ascender en el trabajo. Usted bien, pero le preocupará la salud de alguien cercano.

Escorpio

Debe respetar las ideas de su pareja. Buenas miras económicas, atraviesa un momento estable. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Su cuerpo experimentará algún cambio de tipo hormonal.

Sagitario

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Tenga cuidado, gasta demasiado dinero. Acostúmbrese al ritmo intenso en su jornada de trabajo. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

Capricornio

Vivirá las relaciones de manera intensa. Económicamente, no se puede permitir muchos excesos. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Tome zumo de naranja, su cuerpo necesita vitamina C.

Acuario

Preste atención a las relaciones con los amigos. Si es organizado, no debe temer por su economía. Llegan cambios en su lugar de trabajo. Gastará mucha energía, pero no afectará a su organismo.

Piscis

Refúgiese en su familia y sus amigos. Bien todo lo relacionado con compras y ventas. Su prestigio profesional está en alza. Goza de una salud a prueba de bomba.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)