El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Signos del zodiaco

Horóscopo de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del 13 de septiembre de 2025

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:42

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 13 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Reflexione antes de tomar decisiones de tipo afectivo. No se preocupe tanto por el dinero. Hoy no se sentirá valorado por su jefe. Molestias relacionadas con el estómago.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Hoy pondrá fin a ese amor que no le aporta nada positivo. Apueste por los juegos de azar. Plenamente satisfecho con su trabajo. Olvidado todo lo que le hacía caer en esa depresión.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Intente solucionar los problemas familiares. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Su mentalidad le permitirá logros profesionales. Relaciónese y apúntese a cualquier actividad.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Preste más atención a sus seres queridos. No despilfarre el dinero en caprichos. En el trabajo, no tendrá problemas. Enfoque bien su energía vital y canalice su potencial.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Sentimientos muy encontrados y ganas de divertirse. Llegan buenas noticias de su banco. Posibilidades de un aumento de sueldo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Puede encontrar a la persona que desea. Su excesiva generosidad le pasa factura. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Un calzado más adecuado y sus pies se lo agradecerán.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Se alegrará al averiguar que en su libreta hay superávit. Mejor que pase desapercibido en su trabajo. Controle sus nervios.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Pequeño desengaño con alguien de su familia. Le sobran buenas ideas para sus inversiones. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Ojo con esa tos que no se le acaba de quitar.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Situación sentimental prometedora. Evite los negocios que desconoce. Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

El amor funcionará muy bien. Planifique un futuro económico estable y seguro. Es el momento de replantearse su trayectoria profesional. Evite obsesionarse con su físico.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. Mal día para resolver problemas financieros delicados. Le harán una oferta de trabajo interesante. Tensión nerviosa durante el día.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Posible alejamiento de su pareja. Un gasto extra le ha dejado el presupuesto descompensado. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. Los cambios hormonales afectan al carácter.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  3. 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  4. 4

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  6. 6 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  7. 7 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  8. 8 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  9. 9

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  10. 10

    La esposa del alcalde de Villacastín niega haber sido agredida por su marido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Horóscopo de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025

Horóscopo de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025