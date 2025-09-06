El Norte Valladolid Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:25 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 6 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Hoy soluciona los problemas con su amigo del alma. Si tiene una deuda que saldar, es el momento. Aunque tenga razón, cuidado con las discusiones laborales. Gozará de un tono físico envidiable.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Sorpresa en el ámbito de las relaciones amorosas. Su economía va bien, pero no cometa excesos. En el trabajo, su vida puede dar un giro importante. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Revise su economía, controle los gastos. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. Cuídese haciendo deporte y mejor en compañía de un amigo.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Su nuevo negocio necesita tiempo, tenga paciencia. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Ha subido de peso, no se relaje.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Discusiones frecuentes con su pareja. Tener negocio propio siempre ha sido su ilusión, láncese. El trabajo será el centro de sus actividades. Tiene que vigilar su salud.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Llamará a un antiguo amor. Los apuros económicos desaparecen. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Protéjase la garganta si sale por la noche.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Está inspirado y podrá enamorar a la persona amada. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Cuídese, haga ejercicio.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. No se agobie porque sus acciones hayan bajado, espere. Éxito en los estudios o en el trabajo. Va a encontrarse algo inquieto y nervioso.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Las dudas son malos consejeros en el amor. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. Trabaje con diligencia. Si su trabajo es sedentario debe hacer alguna actividad.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Bien de dinero, aproveche para hacer regalos. El trabajo le ofrecerá bastantes satisfacciones. Anote en su agenda la revisión de la vista.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Exige demasiado y eso afecta a su relación de pareja. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. De momento no habrá ningún cambio laboral. Hoy es el día de apuntarse a esas clases de baile.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros. No se culpe por los problemas en el trabajo. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)