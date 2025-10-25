El Norte Valladolid Sábado, 25 de octubre 2025, 10:40 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 25 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Riesgo de aburrirse de alguna relación afectiva. En los negocios no existen los amigos; son clientes. Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales. Gane la batalla al colesterol y pierda algo de peso.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

El amor le depara grandes sorpresas. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Solicite un salto laboral, ya ha demostrado su valía. Con su buena salud se creerá capaz de grandes proezas.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Aléjese de los enredos amorosos. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Haga caso al médico y cuídese más.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

El orgullo le lleva a un alejamiento de su pareja. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor. Un paseo diario le vendrá muy bien.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Noche romántica con su pareja. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Con su imaginación logrará sus metas profesionales. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Organice un viajecito divertido con su pareja. Gana lo suficiente para vivir holgadamente. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Cuide las partes más débiles de su organismo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

No permita que la frialdad se apodere de su relación. Si no tiene cuidado, puede pasar apuros económicos. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. No olvide practicar deporte con más regularidad.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Mejoran sensiblemente sus relaciones afectivas. Los bienes y propiedades le producen beneficios. Contagiará su optimismo en su ambiente de trabajo. No tendrá ningún problema de salud.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Pueden surgir ciertas discrepancias sentimentales. No se agobie por el dinero, sus familiares le avalan. Avanza a pasos agigantados hacia ese puesto soñado. Alimentándose correctamente evitará alguna enfermedad.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Visita de un amor o un amigo que vive fuera de la ciudad. Le va de maravilla con el plan económico establecido. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Está complaciente al máximo. Debe empezar a ahorrar. Pocas novedades en el plano laboral. Su metabolismo se encuentra ligeramente alterado.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Las aguas profesionales vuelven a su cauce. Preste atención a su piel hidratándola.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

