Horóscopo de hoy, sábado 18 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del 18 de octubre de 2025

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:32

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 18 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Querrá vivir la vida con mayor intensidad. En el aspecto económico vive una jornada boyante. Confianza en sí mismo y en su eficacia en el trabajo. El estrés perjudica su salud, aprenda técnicas de relajación.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Hoy Cupido le hará una visita. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Verá con mucha claridad la manera de abordar el trabajo. Al practicar tanto deporte, puede haber riesgo de lesiones.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Su sentido del humor le encanta a su pareja. Si quiere ahorrar, las marcas blancas son una buena opción. Está en un momento excelente en sus estudios. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

La búsqueda de un amor ideal hace que se pierda muchas cosas. Recibe cierta suma de dinero procedente de la familia. Deberá asumir mayores responsabilidades laborales. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Buenas noticias económicas. En el terreno laboral, hoy se producirán muchas novedades. Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. No está empleando demasiado bien su dinero. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Aléjese de las preocupaciones y haga deporte.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Intensidad en amores y desamores. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Buen humor y plena forma física.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Los celos le atormentan, hable con su pareja y aclare las cosas. Sus ahorros se verán multiplicados. Mal momento para cambiar de trabajo. Si hace deporte con frecuencia, controle sus defensas.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Debe ser más comprensivo y cariñoso con su pareja. Sus sueños se cumplen por un ingreso extra de dinero. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Su sistema nervioso se relaja.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Sobre su pareja, procure desechar la desconfianza. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. Su piel necesita cuidados.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Buen momento para invertir. Logre la confianza de compañeros y superiores. Practique ejercicios de yoga.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

El diálogo con su pareja creará muy buen ambiente. Reserve algunos ahorrillos para darse algún capricho. Bien todos los asuntos profesionales. Irritación de garganta por exceso de bebidas frías.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

