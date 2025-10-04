El Norte Valladolid Sábado, 4 de octubre 2025, 08:58 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 4 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares. Mala suerte en lo económico. Esa oferta de trabajo no será muy tentadora. Problemas de piel, que podrían ser por alguna alergia.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

En esta jornada, le encontrarán especialmente atractivo. Sea precavido y asegure sus propiedades. Si tiene negocio propio, trabajará demasiadas horas. Cuídese en su tiempo libre y logrará mayor calidad de vida.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Abrirá su corazón a otras expectativas amorosas. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. Algún mareo a causa de tanta actividad.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Buen momento para hacer declaraciones de afecto. Buen día para gastar dinero sin tomar muchas precauciones. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. No se cure a medias los procesos gripales.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Etapa en la que va a conocer gente encantadora. Con respecto a su economía, gastos, gastos y más gastos. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. A su espalda no le conviene cargar peso.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Luche por su relación, si todavía le interesa. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Las conexiones con sus clientes son buenas. Relájese, tiene que huir de la crispación.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Parece predispuesto a dar todo el cariño que su pareja le pide. Los astros le ayudan a conseguir ese dinerillo que necesita. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo. Hoy se encuentra de buen humor y eso es salud.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

No busque amor donde solo hay una gran amistad. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Intentarán convencerle de la necesidad de adelgazar.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Su pareja pronto conseguirá que salga de esa tristeza. Los astros marcan una tendencia al ahorro. Hablará claramente con sus compañeros de trabajo. Su sistema respiratorio estará algo más sensible.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Aceptar un compromiso llenará su vida de felicidad. Estabilidad económica es la pauta de este día. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. Tendencia a padecer migrañas.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Posibilidad de discutir con un amigo muy cercano. Demasiados créditos, vaya saldando deudas. No se deje llevar por esos celos laborales. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Gran comunicación con su pareja a todos los niveles. Hay otras cosas además del dinero, no lo olvide. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Necesita relajarse o hacer algún deporte.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

