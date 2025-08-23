Horóscopo de hoy sábado 23 de agosto de 2025

El Norte Valladolid Sábado, 23 de agosto 2025, 08:37 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 23 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada. No tome decisiones económicas de manera apresurada. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. Por fin gana la batalla al colesterol.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. Jornada propicia para encauzar los asuntos económicos. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. Puede tener dolores en las encías.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Las circunstancias confirmarán que ese alguien le quiere. Si le deben dinero, se lo van a devolver. En el trabajo, la rutina hará que el tiempo pase despacio. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

En el amor, está pisando un terreno muy inseguro. Día propicio para solucionar asuntos económicos. Momento de intensos desafíos profesionales. Habrá cambios significativos en su salud y en su figura.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

No busque aventuras que solo pueden complicarle la vida. Encontrará en su casa una suma de dinero olvidada. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Si se encuentra algo flojo, hágase unos análisis.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Va a pasar una jornada maravillosa con alguien que le interesa. Día interesante para hacer algunas inversiones. No sea pesimista, en el trabajo también hay baches. Síntomas de que algo está fallando en su organismo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Amplíe su círculo de amigos y se sentirá más satisfecho. No sea tan estricto con su economía, permítase un regalo. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. Necesita relajarse o hacer algún deporte.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Buenas noticias económicas. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. Dedique su tiempo libre a hacer algo de ejercicio.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Dedica poco tiempo a sus relaciones afectivas. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. La buena improvisación es muy valorada por sus jefes. Intente desconectar cuando salga de su trabajo.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Su vida amorosa pasa por un intenso momento. Piense en la posibilidad de invertir el dinero ahorrado. Tareas muy estimulantes en el trabajo. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Hoy propondrá matrimonio a su pareja. Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores. Tendrá que trabajar con las presiones de sus jefes. Debe prestar más atención a su alimentación.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Las discusiones familiares tocan a su fin. Está atravesando una buena racha económica, disfrute de su dinero. El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina. Su gran optimismo le hace sentirse bien.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

