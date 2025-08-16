El Norte Valladolid Sábado, 16 de agosto 2025, 08:41 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 16 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Insinúese a la persona amada con elegancia. Se siente satisfecho con su economía. Pruebe a resolver ese conflicto laboral con un compañero. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Admira a su pareja y eso le llena de satisfacción. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. Su ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables. Quizá sufra una ligera reacción alérgica.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Siempre discute por lo mismo con su pareja, soluciónelo. Posible enfrentamiento con su banco. El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras. Debe prevenir una posible otitis.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

No espere a que su pareja le pida explicaciones. Tome las riendas de sus asuntos económicos. Para mejorar su situación en el trabajo, cambie de actitud. Ese malestar general puede ser por agotamiento psíquico.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Atienda los consejos de su pareja. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. La ingesta de hidratos de carbono aporta energía a su cuerpo.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Olvide su nostalgia por amores del pasado y mire hacia delante. No derroche su dinero en salidas públicas que puede evitar. Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Si choca mucho con la gente busque una explicación. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Una novedad en su trabajo le traerá satisfacciones. Intente superar la pereza, anímese y salga a caminar.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Reencuentro casual con un antiguo amor. Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Poca disposición para el amor. Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros. Solicite un salto laboral, ya ha demostrado su valía. No esté tan pendiente de su salud porque está muy bien.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Sea más afectivo o podría echarlo todo a perder. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. Supera los obstáculos y saca adelante sus proyectos laborales. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Le reconfortará enormemente el afecto de sus amigos. Buen momento en su economía. En el trabajo, día de rendimiento pleno. Si duerme boca abajo puede que tenga dolores de cuello.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Evite la pereza y dedique tiempo al ejercicio.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo diario