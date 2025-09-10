El Norte Valladolid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:51 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 10 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. La felicidad no está solo en las cosas materiales. Continúe con su trabajo, no empiece nuevos proyectos. Está en plena forma y rebosa energía.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Allá donde vaya, será protagonista de la fiesta. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Recuerde que la alimentación es salud.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Lo peor ya ha pasado y su pareja le apoyará en todo. Es un buen día para hacer grandes compras. La intuición le salvará de esos problemas laborales. Una salud de hierro es lo que alberga en su interior.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Con el dinero recuperado, podrá darse algún capricho. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. No haga esfuerzos o tendrá lumbago.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Regale a su pareja eso que tanto desea. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Jornada idónea para olvidar rencillas profesionales. Camine más si no quiere tener problemas circulatorios.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Día estupendo para arriesgar en las inversiones. Sus compañeros hablan muy bien de usted. Afortunadamente, su salud no será mala.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Momentos de especial romanticismo. Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar. Le alegrará ver los resultados laborales debido a su esfuerzo. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Su pareja le da todo lo que necesita para ser feliz. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. Quizá sufra una ligera reacción alérgica.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Esa persona tan especial le dirá que le quiere. Bien de dinero y mejorando. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Usted bien, pero le preocupará la salud de alguien cercano.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Encuentro amoroso muy especial. No es una buena jornada para tomar decisiones económicas. Cualquier estudio complementario es bueno. No abuse de su buen estado físico y procure descansar.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio. Ahorre en las cosas de las que puede prescindir. Logrará éxito profesional si es diligente. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Jornada perfecta para romper corazones. Disfrute con los ahorrillos que tiene. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. Su energía debe enfocarla de manera positiva.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

