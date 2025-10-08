El Norte Valladolid Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:14 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 8 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Satisfacciones mutuas con su pareja. Retrasos en asuntos relacionados con el dinero. Las decisiones profesionales van a ser muy acertadas. La energía que le envía Marte no la desperdicie.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Serenidad absoluta en lo que al amor se refiere. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Sea más tolerante con sus compañeros de trabajo. Le cuesta vencer la fatiga y el sueño, necesita más descanso.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Aunque se haya llevado una decepción amorosa, todo pasará. Reserve algo de dinero para los imprevistos. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Riguroso orden en su alimentación, lo necesita.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Los sentimientos estarán ligados a la nostalgia. Día favorable para su economía. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Antes de confiarse a alguien, cerciórese de su discreción. Intente ser más frío con los asuntos económicos. En el trabajo, puede aspirar al puesto que desea. Recuperará la vitalidad y el optimismo que le faltaban.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Los asuntos sentimentales siguen un buen curso. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. En el trabajo, le reconocen sus méritos. No deje que el estrés le juegue una mala pasada.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Gran satisfacción porque se consolida su relación. Lea las páginas económicas del periódico, aprenderá mucho. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. Evite comer fuera de casa.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Hoy será mejor que se olvide del amor. Día positivo para todo lo relacionado con el dinero. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos profesionales. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Déjese llevar por su pareja, en algunas ocasiones. Acaban los malos tiempos, su economía se recupera. Toda iniciativa laboral tendrá éxito. Su ritmo de vida le lleva a descuidar un poco su salud.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

La aventura le llama a gritos, disfrútela. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada. Tenga siempre presente que nadie es imprescindible. Los malos hábitos alimenticios deben desaparecer.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Las posibles conquistas caerán con enorme facilidad. Gaste sin miedo, luego no le faltará. Súbase al carro tecnológico o no será competitivo. Reduzca las salidas nocturnas.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

